جهاز الإمارات للمحاسبة يستعرض تكامل الرقابة ومكافحة الفساد

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام/ نظّم جهاز الإمارات للمحاسبة، جلسة حوارية بعنوان "نموذج دولة الإمارات في تكامل الرقابة المالية ومكافحة الفساد"، ضمن الفعاليات المصاحبة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي، من 26 سبتمبر الجاري إلى 1 أكتوبر المقبل.

وشارك ممثلون عن وزارة العدل بدولة الإمارات والمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الجلسة الحوارية.

وتناولت الجلسة أهمية التكامل بين الرقابة المالية وجهود مكافحة الفساد في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وحماية الموارد العامة. كما استعرض المشاركون تجارب وممارسات في هذا المجال، وبحثوا سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية.

وتعكس الجلسة نهج دولة الإمارات في تعزيز التكامل بين منظومات الرقابة المالية ومكافحة الفساد، وحرص جهاز الإمارات للمحاسبة على تبادل الخبرات والممارسات مع الشركاء الدوليين، والإسهام في تطوير أطر التعاون بما يدعم كفاءة المؤسسات وحماية الموارد العامة.