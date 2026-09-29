شرطة دبي تستعد لبرنامج التميز الحكومي 2026 بخطة متكاملة لرفع الجاهزية

دبي في 29 سبتمبر / وام / تستعد شرطة دبي للمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي 2026، من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف رفع جاهزية فرق العمل، واستيفاء متطلبات ومعايير التميز، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات العامة ومراكز الشرطة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، بحضور سعادة اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من كبار الضباط ورؤساء فرق المعايير.

واطّلع سعادته خلال الاجتماع على خطة المشاركة والاستعدادات الجارية، ومستوى جاهزية فرق العمل، وآليات استيفاء متطلبات ومعايير التميز، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة وخطط تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات العامة ومراكز الشرطة.

كما استمع إلى شرح مفصل حول محاور الخطة ومنهجية العمل المعتمدة، وأدوار فرق المعايير ومسؤولياتها، ومؤشرات قياس الأداء والنتائج، والجدول الزمني لتنفيذ المتطلبات، فضلاً عن أبرز المبادرات والممارسات المؤسسية.

وأكد سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل، أن التميز في شرطة دبي يمثل نهجاً مؤسسياً مستداماً وثقافة عمل تقوم على التطوير المستمر واستشراف المستقبل والابتكار في تقديم الخدمات ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب توجهات حكومة دبي نحو ترسيخ نموذج حكومي يتسم بالكفاءة والمرونة والقدرة على تحقيق نتائج مستدامة.

وقال إن المشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي تمثل فرصة لقياس مدى تطور منظومة العمل المؤسسي، والبناء على ما حققته شرطة دبي من إنجازات، وتحديد فرص التطوير والتحسين، وصولاً إلى مستويات أكثر تقدماً من الأداء، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على المشاركة، وإنما تحقيق نتائج ملموسة تعكس جودة العمل وكفاءة المنظومة والأثر الإيجابي على المجتمع.

وأكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق بين فرق المعايير والقطاعات والإدارات، وتوحيد الجهود لتحقيق المستهدفات المشتركة، مشيراً إلى أن تحقيق النتائج يتطلب وضوح الأدوار وسرعة الإنجاز والمتابعة المستمرة والاستفادة المثلى من الإمكانات والخبرات المتاحة.

وأضاف أن انعكاس جهود فرق العمل في نتائج واضحة وقابلة للقياس يتطلب أن يكون لكل مبادرة ومشروع أثر في تطوير الأداء وجودة الحياة والخدمات المقدمة، والاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية والكفاءات والخبرات المتخصصة.

ووجّه فرق العمل بمواصلة رفع مستويات الجاهزية، والتركيز على جودة المخرجات وقياس أثرها، وتعزيز التكامل في تطبيق المعايير، وتوثيق الممارسات والإنجازات وفق منهجية مؤسسية متكاملة، ومتابعة تنفيذ الخطط واستثمار فرص التحسين ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وأكد في ختام الاجتماع أهمية مواصلة التطوير لتحقيق مستويات أعلى من التميز والريادة، بما يعزز تنافسية شرطة دبي في الأداء الأمني والحكومي.