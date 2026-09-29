"شخبوط الطبية" تحصل على اعتماد "ماغنت" للتميز في التمريض

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام/ حصلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى المنشآت الطبية التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، على اعتماد "ماغنت" من المركز الأمريكي لاعتماد الممرضين، لتصبح بذلك ثاني مستشفى في دولة الإمارات يحصل على هذا الاعتماد ، وتنضم إلى نخبة تضم 30 مؤسسة رعاية صحية خارج الولايات المتحدة حاصلة على الاعتماد .

ويعزز الاعتماد مكانة مدينة الشيخ شخبوط الطبية بوصفها إحدى المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات في تقديم خدمات الرعاية للحالات المعقدة والحرجة، كما يعكس استثمارها المتواصل في منظومة الجودة، وتنمية قدرات الكوادر الصحية، والارتقاء بالنتائج العلاجية للمرضى.

كما يدعم هذا الإنجاز طموح إمارة أبوظبي في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للرعاية الصحية .

ويضم فريق التمريض في المدينة أكثر من 1,500 ممرض وممرضة مرخصين، يمثلون أكثر من 30 جنسية، فيما يحمل 97% منهم درجة البكالوريوس أو مؤهلاً علمياً أعلى.

وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن الحصول على اعتماد "ماغنت" يمثل محطة فارقة في مسيرة المدينة، ويجسد التزامها المتواصل بترسيخ ثقافة مؤسسية قوامها التميز والابتكار والمساءلة، بما يعزز مكانتها مزوداً للرعاية الصحية وفق أرقى المعايير العالمية، ويدعم إسهاماتها في تحقيق رؤية أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً طبياً عالمياً.

وأضاف أن المدينة تواصل، في إطار تطلعها إلى المستقبل، التركيز على الارتقاء بالنتائج العلاجية، وتعزيز تجربة المرضى، وإحداث أثر مستدام في المجتمعات التي تخدمها.

من جانبها، أكدت زليخة الحوسني، الرئيس التنفيذي للتمريض في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن الحصول على اعتماد "ماغنت" يمثل ثمرة جهود متكاملة شارك فيها كل ممرض وممرضة، وكل عضو في فريق العمل، خلال مسيرة المدينة نحو هذا الإنجاز.

وأشادت بالمستويات الاستثنائية التي أظهرتها الكوادر التمريضية من المهنية والمرونة والتفاني، وحرصها المتواصل على تحسين النتائج العلاجية للمرضى والارتقاء بالممارسات المهنية في مجال التمريض، مشيرة إلى أن الاعتماد لا يجسد فقط ما حققته المدينة من إنجازات، وإنما يمثل كذلك تقديراً لثقافة التميز التي عملت كوادرها على بنائها وترسيخها بصورة جماعية.