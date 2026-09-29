الضرائب تحدد مواعيد الفوترة الإلكترونية للمنشآت بحسب الإيرادات في 2027

دبي في 29 سبتمبر / وام / دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى النظام، والالتزام بالمواعيد المحددة للتطبيق، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي وتبسيط وأتمتة عمليات الفوترة.

جاء ذلك خلال لقاء توعوي موسع نظمته الهيئة في دبي، بمشاركة أكثر من 700 من ممثلي مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمدين والشركات والجهات الخاضعة للنظام، بهدف إتاحة الفرصة للتعرف إلى مزودي الخدمات واختيار الأنسب، إلى جانب توضيح الإطار القانوني والتنظيمي وآلية الانضمام عبر منصة “إمارات تاكس”.

وقال سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن منظومة الفوترة الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي عبر آليات رقمية آمنة وفعالة، مشيرا إلى أن المرحلة التجريبية ركزت على اختبار جاهزية المنظومة وكفاءة إجراءات الربط وسلاسة تجربة المستخدم، ضمن استراتيجية مرحلية تهدف إلى ضمان الانتقال السلس إلى النظام.

وأكدت الهيئة أن الخاضع للنظام الذي تبلغ إيراداته 50 مليون درهم أو أكثر، يتعين عليه تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026، وبدء التطبيق بحلول الأول من يناير 2027.

أما من تقل إيراداته عن 50 مليون درهم، فيتعين عليه تعيين مزود معتمد بحلول 31 مارس 2027، وبدء التطبيق في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027.