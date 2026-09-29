وزارة الصحة تطلق مبادرة "المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية"

دبي في 29 سبتمبر/ وام/ فعّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبادرة "المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية"، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات ، لتعزيز دور أفراد المجتمع في تقييم أداء الوزارات والجهات الاتحادية في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات، وتحسين تجربة المتعامل باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لقياس أثر جهود تصفير البيروقراطية.

وتتيح المبادرة للمتعاملين الذين خاضوا تجربة فعلية مع خدمات الوزارة مشاركة آرائهم وتقييم تجربتهم، بما يعزز الشفافية والمصداقية في تقييم الأداء، ويقدم صورة واقعية عن أثر تبسيط الإجراءات على جودة الخدمة وسرعة إنجازها، فيما تمثل نتائج التقييم المجتمعي عنصراً رئيسياً في تقييم الجهات ضمن جائزة تصفير البيروقراطية.

تأتي مشاركة الوزارة في المبادرة انطلاقاً من نهج يضع المتعامل في قلب تطوير الخدمات الحكومية، وينقل دوره من متلقٍ للخدمة إلى شريك فاعل في تقييمها وتطويرها، بما يدعم تطوير خدمات سهلة وبسيطة ذات كفاءة عالية تلبي احتياجاته.

وأكد سعادة عبدالله أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، قائد فريق تصفير البيروقراطية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إطلاق المبادرة يجسد حرص الوزارة على إشراك أفراد المجتمع والشركاء في تطوير منظومة خدماتها وتعزيز أثر تحسين خدماتها في تسهيل حياة الناس، وتعزيز نموذج الشراكة الفاعلة مع الشركاء.

وأضاف أن تصفير البيروقراطية يمتد إلى تطوير نموذج حكومي رائد يقيس نجاح الخدمات من منظور المجتمع وأثر التحسينات المنجزة، مؤكداً على أهمية الاستماع إلى صوت المتعاملين وتجاربهم للتعرف على أفضل فرص التحسين، ورفع جودة الخدمات، وترسيخ نهج حكومة دولة الإمارات القائم على الشفافية والمرونة ومواكبة التغيرات العالمية في العمل الحكومي.

وتستهدف المبادرة مختلف فئات المجتمع، بما يشمل الأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم، شرط ألا يكون المشارك موظفاً في جهة حكومية اتحادية، وأن يكون قد تعامل سابقاً مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وخاض تجربة فعلية في الحصول على خدمة أو إنجاز إجراء.

وتواصل الوزارة الترويج للمبادرة من خلال قنواتها الرسمية ومنصاتها الرقمية، بهدف تعزيز مشاركة المتعاملين، وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف الشرائح المستهدفة، بما يسهم في تعزيز دور المجتمع في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء في جودة الخدمات وكفاءةالإجراءات.

وتؤكد المبادرة التزام الوزارة بإشراك المتعاملين في تطوير الخدمات الحكومية من خلال الاستماع إلى آرائهم وقياس أثر التحسينات على تجربتهم، بما يدعم تحسين الخدمات ورفع كفاءتها.

وأكدت الوزارة أن آراء وملاحظات المتعاملين تمثل ركيزة أساسية في تطوير الخدمات الحكومية، وتسهم في تحسين تجربة المتعامل وتعزيز سهولة وسرعة وكفاءة تقديم الخدمات بما يدعم التحسين المستمر.