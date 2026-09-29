" كهرباء ومياه دبي" تحول 76% من خدماتها للذكاء الاصطناعي الذاتي خلال 90 يوماً

دبي في 29 سبتمبر/ وام/ نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال أقل من 90 يوماً في تحويل 16 خدمة من أصل 21 خدمة إلى خدمات معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة بما يعادل 76% من إجمالي خدماتها، على أن تستكمل الخدمات الخمس الباقية خلال الشهرين المقبلين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نواصل تعزيز ريادة الهيئة في توظيف الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة ضمن منظومة العمل. ونفخر بكون الهيئة من أوائل المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي توظف هذه التقنيات على هذا المستوى المتقدم، بما يرسخ الانتقال من نماذج الذكاء الاصطناعي الداعمة للمستخدم إلى نماذج قادرة على تنفيذ المهام والعمليات بصورة متكاملة. كما نحرص على تحقيق أثر ملموس ومستدام للمتعاملين والموظفين وجميع المعنيين، من خلال إعادة تصميم الخدمات والعمليات، وتسريع الإنجاز، وتقليل الإجراءات والمدخلات، وتعزيز الدقة والكفاءة، وتوفير خدمات أكثر سهولة واستباقية على مدار الساعة".

وأشار الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد من أوائل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم التي اعتمدت حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث بدأت رحلتها في هذا المجال عام 2017، وأطلقت خارطة طريق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتكون أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وصولاً إلى تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة. وقد أسهم هذا التوجه في تحسين الأداء، ورفع الإنتاجية، وتعزيز سعادة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين.

وتعكس الخدمات والعمليات التي عززتها الهيئة بالذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة تحولاً نوعياً في تصميم الخدمات وتقديمها، عبر تقليل الإجراءات والمدخلات المطلوبة، وأتمتة المهام، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والبيانات. وتشمل الخدمات المعززة، وعددها 16 خدمة، خدمة تشغيل الكهرباء والمياه، وخدمتين للاستجابة للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه، إضافة إلى 13 خدمة تدعمها منظومة تسوية المدفوعات، بما يوسع أثر الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة عبر مجموعة متنوعة من رحلات المتعاملين وخدمات الهيئة.

في خدمة تشغيل الكهرباء والمياه، التي تسجل نحو 210 آلاف معاملة سنوياً، أسهم التطوير في تقليص المدخلات المطلوبة من المتعامل من 10 مدخلات إلى 3 فقط، وخفض خطوات رحلة المتعامل من 9 خطوات إلى 3 خطوات، وتقليل زمن إنجاز المعاملة من نحو 8 دقائق إلى دقيقتين فقط. وأسهمت هذه التحسينات في جعل رحلة تشغيل الكهرباء والمياه أسرع بنسبة 75%، مع توفير الخدمة على مدار الساعة.

و تدعم تسوية المدفوعات، 13 خدمة من خدمات الهيئة، وتعالج نحو 13.3 مليون معاملة سنوياً. وأسهم تطبيق الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة في تحويل عملية التسوية إلى منظومة متكاملة تتولى معالجة البيانات والتحقق منها واكتشاف الحالات غير الاعتيادية وإدارة الاستثناءات، مع المراقبة المستمرة على مدار الساعة. كما تم تقليص دورة التسوية اليومية من نحو 4 ساعات إلى 12 دقيقة، بما يمثل تحسناً بنسبة 95% في زمن التسوية.

في الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه، أعادت الهيئة تصميم عملية إسناد البلاغات من خلال منظومة ذكية تتولى استقبال الطلب وتصنيفه والتحقق منه وتنسيق مسار العمل وصولاً إلى معالجة الطلب. وانتقلت عملية الإسناد من الاعتماد على 16 منسقاً إلى التنفيذ الذاتي بالكامل، مع العمل على مدار الساعة.