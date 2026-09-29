أكثر من 19 دولة تشارك ببطولة العالم الجامعية للقوة البدنية

الشارقة في 29 سبتمبر / وام / تستعد جامعة الشارقة لاستضافة وتنظيم منافسات بطولة العالم الجامعية للقوة البدنية، المقرر إقامتها في رحاب الجامعة، من 26 إلى 30 نوفمبر المقبل، تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبمشاركة وفود رياضية من أكثر من 19 دولة حول العالم.

وتواصل مختلف اللجان التنظيمية والإدارات المختصة في الجامعة أعمالها لاستكمال التجهيزات الفنية واللوجستية الخاصة بالبطولة، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى توفير أعلى مستويات الجاهزية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يواكب أهمية الحدث ومكانته على خريطة الرياضة الجامعية الدولية.

وعقدت اللجنة العليا للبطولة سلسلة من الاجتماعات التنسيقية، جرى خلالها بحث وتوزيع المهام ومتابعة الاستعدادات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية، إلى جانب تبادل الخبرات بين الإدارات والفرق المختصة، بما يضمن انسيابية العمليات خلال مختلف مراحل البطولة.

وتشمل الاستعدادات توفير منظومة متكاملة لاستقبال الوفود الدولية، تتضمن خططاً للإقامة والنقل والإعاشة، إلى جانب تجهيز الصالات والمنشآت الرياضية وفق المتطلبات والمعايير المعتمدة دولياً، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة، بإشراف كوادر وخبرات رياضية وفنية مؤهلة.

وتعكس استضافة البطولة في دولة الإمارات وإمارة الشارقة، حرص الجامعة على دعم الرياضة الجامعية وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب إبراز ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية متطورة وقدرات تنظيمية قادرة على استضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى.

وتأتي استضافة بطولة العالم الجامعية للقوة البدنية امتداداً للجهود التي أسهمت من خلالها جامعة الشارقة في نشر وتطوير رياضة القوة البدنية في مؤسسات التعليم العالي بالدولة، وتعزيز حضورها في البيئة الجامعية، فضلاً عن نجاحها في تنظيم بطولة كأس آسيا الأولى للجامعات للقوة البدنية بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.