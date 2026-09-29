انطلاق "ليفكس 2026" في أبوظبي

أبوظبي في 29 سبتمبر / وام / انطلقت اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، فعاليات النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار «ليفكس 2026»، الذي تنظمه دائرة البلديات والنقل، ويستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمطورين ورواد الأعمال والخبراء من مختلف أنحاء العالم، بهدف استعراض أحدث الحلول والمشاريع التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الفرص الاستثمارية وتطوير مدن ومجتمعات أكثر استدامة.

وافتتح المعرض معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وسط مشاركة دولية واسعة تعكس مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في مجالات التنمية الحضرية والاستثمار وجودة الحياة.

وأكد معالي محمد علي الشرفا، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن أبوظبي تواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، البناء على الإرث التنموي الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل الإنسان محور التنمية وغايتها.

وقال معاليه إن طموح أبوظبي يتمثل في أن تصبح الوجهة الأكثر جودة للحياة، من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والخدمات التعليمية والصحية والمساحات العامة، إلى جانب تعزيز الانتماء المجتمعي والحفاظ على الهوية المحلية، بما يجعل الإمارة وطناً جاذباً للعائلات والمواهب ورواد الأعمال والابتكار.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الطموح يتطلب تكامل جهود الجهات الحكومية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن جودة الحياة والاستثمار يمثلان مسارين مترابطين، إذ تسهم البيئات الجاذبة للعيش في استقطاب المواهب واستقرار السكان ونمو الأعمال، فيما ينعكس الاستثمار في البنية التحتية والخدمات إيجاباً على ازدهار المجتمعات وقوة الاقتصاد.

وأوضح أن إطلاق معرض «ليفكس» يأتي لتوفير منصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات واستكشاف فرص التعاون، مشدداً على أن نجاحه يقاس بما ينتج عنه من شراكات ومشاريع وأفكار تتحول إلى أثر ملموس في حياة الناس.

ويستعرض المعرض، على مدى ثلاثة أيام، مجموعة من المبادرات والمشاريع والفرص الاستثمارية ضمن ستة محاور رئيسية تشمل جودة الحياة والثقافة والتعليم والاقتصاد والطاقة والصحة، إلى جانب مناقشة مستقبل التنمية الحضرية ودور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير المدن وتعزيز رفاه المجتمعات.

ويتضمن برنامج المعرض جلسات حوارية استراتيجية وعروضاً للمشاريع والمبادرات التنموية، إلى جانب لقاءات تجمع صناع القرار والمستثمرين وممثلي القطاعات الحيوية، بما يتيح تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وإقامة شراكات تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لجودة الحياة والاستثمار.

ومن المتوقع أن يستقطب «ليفكس 2026» أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 50 دولة، وما يزيد على 1500 مستثمر، بمشاركة أكثر من 40 جهة عارضة و100 متحدث دولي، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمعرض