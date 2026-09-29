"العالمي للتسامح والسلام" يبحث التعاون مع مجلس النواب بالدومينيكان

سانتو دومينغو في 29 سبتمبر/ وام/ استقبل معالي ألفريدو باتشيكو، رئيس مجلس النواب في جمهورية الدومينيكان، معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والوفد المرافق له، وذلك في مقر مجلس النواب بالعاصمة سانتو دومينغو.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين المجلس العالمي للتسامح والسلام ومجلس النواب في جمهورية الدومينيكان، إلى جانب تطوير المبادرات البرلمانية الرامية إلى ترسيخ قيم التسامح والحوار والسلام ودعم التقارب بين الشعوب.

ورحّب باتشيكو بالجروان ووفد المجلس العالمي للتسامح والسلام، مشيداً بالجهود التي يبذلها المجلس في نشر ثقافة التسامح والسلام حول العالم، ولا سيما في دول أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وبما ينفذه من مبادرات وبرامج تسهم في تعزيز الحوار والتعايش والتعاون الدولي.

كما رحّب رئيس مجلس النواب في جمهورية الدومينيكان بالتوجه نحو توقيع اتفاقية تعاون وعمل مشترك بين مجلس النواب والمجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمانه الدولي للتسامح والسلام، مؤكداً أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوحيد الجهود لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف ودعم الأمن والاستقرار والسلام.

من جانبه، أعرب الجروان عن شكره وتقديره لمعالي ألفريدو باتشيكو على حفاوة الاستقبال وترحيبه الكبير بالمجلس، مؤكداً حرص المجلس العالمي للتسامح والسلام على توسيع شراكاته مع المؤسسات البرلمانية في جمهورية الدومينيكان ودول المنطقة، وإطلاق مبادرات مشتركة تخدم قيم التسامح والسلام والتنمية المستدامة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة والعمل على استكمال إجراءات اتفاقية التعاون، بما يعزز الشراكة المؤسسية ويتيح تبادل الخبرات وتنظيم البرامج والفعاليات المشتركة.