"ليد العقاري" تطلق "ريماس" في "ليفكس 2026"

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام / أطلقت شركة "ليد للتطوير العقاري"، بالتزامن مع انطلاق النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026"، اليوم، في أبوظبي، مجتمع "ريماس" السكني في جزيرة الجبيل.

ويضم "ريماس" 167 فيلا، وتتراوح مساحات الأراضي بين نحو 800 و1716 متراً مربعاً، فيما يمتد المشروع على مساحة تقارب 542 ألفاً و351 متراً مربعاً، ويتمتع بموقع بين جزيرتي ياس والسعديات.

وقال منير حيدر، الشريك المؤسس والشريك الإداري في "ليد للتطوير العقاري"، إن "ريماس" يجسد رؤية الشركة لتطوير مجتمعات تتكامل فيها جودة البيئة مع تفاصيل الحياة اليومية، بما يجمع بين الفخامة والطبيعة والعافية، ويوفر للعائلات نمط حياة متوازناً يعزز الراحة والتواصل والانتماء.

وأضاف أن إطلاق المشروع بالتزامن مع معرض "ليفكس 2026" يعكس ثقة الشركة بمقومات أبوظبي وبنيتها التحتية وقطاعها العقاري، وبمسيرتها نحو ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للعيش والاستثمار.

وقال المهندس عبدالله سعيد الشامسي، المدير العام لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار إن "ريماس" يمثل أول مشاريع المرحلة الثانية من تطوير جزيرة الجبيل، مشيراً إلى أن المشروع يعتمد في تصميمه على مبان منخفضة الارتفاع ومساحات خضراء واسعة، بما ينسجم مع الطبيعة البيئية للجزيرة التي تشكل أشجار القرم نحو 60% من مساحتها.

وأوضح أن المشروع يضم مرافق متكاملة تشمل مسارات الخيل والدراجات الهوائية والمماشي والحدائق والمراكز المجتمعية ومراكز اللياقة البدنية، إلى جانب الشواطئ والأنشطة البحرية، بما يعزز جودة الحياة للسكان، مشيراً إلى أن المشروع يأتي باستثمارات تصل إلى نحو 4 مليارات درهم، وقد شهد منذ إطلاقه بيع نحو 70% من وحداته السكنية، مع مواصلة العمل على المراحل المقبلة من تطوير الجزيرة.

يأتي إطلاق "ريماس" بالتزامن مع مواصلة جزيرة الجبيل تطورها كمجتمع سكني متكامل، بعد تسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية في مختلف أنحاء الجزيرة، ومواصلة تطوير قراها الست، إلى جانب تنامي مرافقها ووجهاتها في مجالات السكن والتسوق والمطاعم والتعليم والاسترخاء.