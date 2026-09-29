قمة مستقبل الضيافة 2026 تكرم السير تيم كلارك

دبي في 29 سبتمبر/ وام/ كرمت القمة العالمية لمستقبل الضيافة السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، تقديراً لمسيرته الاستثنائية الممتدة لعقود، وإسهاماته البارزة في تطوير قطاعي الطيران والضيافة.

وقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي القابضة، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وراعي القمة جائزة :الإنجاز مدى الحياة" إلى السير تيم كلارك .

و شهد اليوم الأول كذلك مراسم توقيع اتفاقيتين من جانب مجموعة أكور، إلى جانب عدد من فعاليات التواصل وحفلات الاستقبال، بما في ذلك حفل إفطار خاص استضافته مرجان.

تناولت الجلسات مستقبل قطاع الضيافة وقدرته على مواجهة المتغيرات وفرص الاستثمار والتطوير، إلى جانب جلسات متخصصة تسلط الضوء على عدد من الأسواق الرئيسية و اتجاهات الاستثمار في قطاع الضيافة وحركة السفر في الصين ومصر وأفريقيا، مع بحث الفرص التي تتيحها هذه الأسواق أمام المستثمرين والمطورين والمشغلين في القطاع.

وتواصل القمة فعالياتها حتى 1 أكتوبر، بمشاركة نخبة من قادة القطاع والمستثمرين وصناع القرار.