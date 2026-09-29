الدفاع والأرصاد يبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام/ بحث اللواء الركن حميد محمد الرميثي، قائد القوات البحرية، خلال زيارته لمقر المركز الوطني للأرصاد، مع معالي الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سبل تعزيز آفاق التعاون المستقبلي والتنسيق المشترك بين الطرفين.

واستعرض الجانبان، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين، مجالات الشراكة الاستراتيجية وتطوير منظومة التنبؤات والإنذار المبكر، وتبادل الخبرات والمعلومات المناخية وبناء القدرات، بما يدعم الاستجابة الاستباقية ويخدم المصالح الوطنية، ويعزز جاهزية الكوادر الوطنية للتعامل مع مختلف الظروف الجوية والمناخية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية ترسيخ التعاون بين المؤسسات الوطنية لرفع مستويات التنسيق، وتكامل الجهود بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن استدامة تطوير الخدمات والجاهزية الوطنية.

وأكد معالي الدكتور عبدالله أحمد المندوس حرص المركز الوطني للأرصاد على توظيف إمكاناته العلمية والتقنية وخبراته المتخصصة لخدمة مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

وقال معاليه: "يمثل التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية ركيزة أساسية لتعزيز الجاهزية ودعم منظومة اتخاذ القرار"

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في عدد من المرافق والمنشآت التابعة للمركز منها منظومة الرصد الزلزالي التابعة للمركز، وشبكات ومحطات الرصد المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، وآليات مراقبة النشاط الزلزالي وتحليله على مدار الساعة ومركز التدريب الإقليمي التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظومة الحوسبة فائقة الأداء .

من جانبه، أشاد اللواء الركن حميد محمد الرميثي بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه المركز الوطني للأرصاد، وما يمتلكه من كوادر وطنية مؤهلة وإمكانات علمية وتقنية متطورة.

وقال : «تعكس منظومة العمل في المركز التطور الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجالات الرصد والتنبؤ والإنذار المبكر، ونتطلع إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم كفاءة العمل ويرتقي بمستويات الجاهزية».