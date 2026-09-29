"رؤية 2026" يفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات الإماراتية

دبي في 29 سبتمبر/ وام / سلطت فعاليات اليوم الثاني من معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، الضوء على الشواغر الوظيفية الجديدة وبرامج الخريجين ومبادرات التطوير المهني والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع تركيز جهات التوظيف المشاركة على تمكين الشباب الإماراتي من تطوير مهاراتهم والارتقاء بمسيرتهم المهنية.

ويشارك في المعرض أكثر من 150 جهة توظيف ومؤسسة من أكثر من 23 قطاعاً، بما يوفر منصة تربط الطلبة والخريجين والمهنيين الإماراتيين بالفرص الوظيفية المتاحة، إلى جانب إتاحة التوجيه وفرص التعلم والأدوات العملية التي تساعدهم على تحديد خطواتهم المهنية المقبلة.

وتركز جهات التوظيف وشركاء القطاع المشاركون في المعرض على أهمية المهارات الرقمية والقدرة على التكيف والتعلم المستمر والقيادة، إلى جانب برامج تستهدف دعم الكفاءات الإماراتية في مختلف مراحل مسيرتها المهنية.

ويستعرض البنك العربي المتحد 17 شاغراً وظيفياً، إلى جانب برنامج «طموح» للخريجين الجدد، المصمم لدعم حديثي التخرج في بداية حياتهم المهنية، كما يسلط الضوء على شراكاته مع المؤسسات التعليمية لتعزيز الترابط بين التعليم وتطوير المهارات والتوظيف.

وقالت هند العطار، رئيسة إدارة الثروات البشرية في البنك العربي المتحد، إن البنك يلتزم بتهيئة مسارات هادفة للكفاءات الإماراتية الشابة لبناء مسيرة مهنية والمساهمة في صياغة مستقبل دولة الإمارات.

وأضافت أن البنك يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم والتوظيف، وتزويد الخريجين بالمهارات والخبرات والثقة التي يحتاجون إليها للمضي قدماً في مسيرتهم المهنية، من خلال برنامج «طموح» والفرص الوظيفية الحالية والتعاون مع المؤسسات التعليمية.

وتشارك شركة «بارسونز» في المعرض بنحو 60 فرصة وظيفية في مجالات الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية، والصحة والسلامة، وإدارة المشاريع، والتخطيط والتصميم الحضري، والهندسة المعمارية، واستقطاب المواهب، والإدارة.

وتشمل الفرص مختلف مستويات الخبرة، بدءاً من برامج التدريب الداخلي ووظائف الخريجين وصولاً إلى مناصب المهنيين ذوي الخبرة، إلى جانب وظائف بدوام كامل وأخرى بدوام جزئي.

وتعود «بارسونز» إلى «رؤية» هذا العام، بعد أن استفادت مروة المازمي، مهندسة شؤون أصحاب المصلحة في الشركة، من مشاركتها في المعرض العام الماضي للتعرف على الشركة والفرص المتاحة لديها، قبل أن تنضم إلى فريقها.

وقالت المازمي إن حضورها معرض «رؤية» العام الماضي شكل محطة مهمة في مسيرتها المهنية، مشيرة إلى أن زيارتها جناح «بارسونز» أتاحت لها التعرف على الشركة وطرح استفساراتها حول الفرص المتاحة، قبل أن تنضم إليها بعد فترة قصيرة.

وأضافت أن عملها في الشركة أتاح لها التعلم من الفريق والمشاركة في مشاريع متنوعة والتنسيق مع جهات مختلفة، إلى جانب اكتساب مهارات جديدة وفهم آليات تنفيذ المشاريع ومراحل تقدمها وتعزيز ثقتها بنفسها في العمل.

وتستفيد شركة «بيسيكس» من مشاركتها في «رؤية» للتعريف بأول برنامج لها للمواطنين الإماراتيين، والذي يوفر للكفاءات الإماراتية مساراً منظماً لتطوير مسيرتها المهنية في قطاع الإنشاءات والهندسة.

وقالت نبيلة عبدالعزيز، مديرة استقطاب المواهب في شركة «BESIX»، إن البرنامج يعكس التزام الشركة بتطوير الكفاءات الإماراتية وإتاحة فرص مهنية ضمن قطاع البناء والهندسة، مشيرة إلى أهمية المعرض في التواصل مع الشباب الإماراتي والتعريف بالفرص المتاحة في القطاع ودعمهم في بداية مسيرتهم المهنية.

وتواصل مجموعة الفطيم تعزيز برامجها لتطوير الكفاءات الإماراتية من خلال برنامج «سنيار»، الذي يوفر مساراً لتطوير المواهب والقيادات عبر مختلف مراحل المسيرة المهنية، بدءاً من طلبة الصفوف التاسع إلى الثاني عشر، مروراً بالخريجين والمديرين وقيادات الأعمال، وصولاً إلى إعداد الكفاءات الإماراتية لتولي أدوار قيادية على مستوى المجموعة.

ووقعت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، على هامش «رؤية»، شراكة لإطلاق «الغاف: جائزة سلطة مدينة دبي الطبية للتميز في تمكين الكوادر الإماراتية»، المخصصة لتكريم المبادرات والإنجازات التي تسهم في تعزيز حضور الكوادر الإماراتية وتطورها المهني ضمن منظومة مدينة دبي الطبية.

وبالتعاون مع مجموعة دبي للجودة لتطوير الإطار ونموذج التقييم، تحتفي الجائزة بجهود شركاء الأعمال في مدينة دبي الطبية في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتطويرها ودعم تقدمها المهني واستبقائها، إلى جانب تشجيع الممارسات التي توفر للمواطنين الإماراتيين فرصاً لبناء مسيرتهم المهنية والتقدم فيها.

ويستعرض جهاز الرقابة المالية برنامج التدريب الجامعي، الذي يتيح فرصاً تدريبية لطلبة الجامعات في عدد من التخصصات، تشمل المحاسبة والمالية والموارد البشرية ونظم المعلومات.

وفي مجال التكنولوجيا، قدمت شركة «تلسكوب» (TelleScope) خلال مشاركتها في «رؤية» ثلاث أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الكفاءات الإماراتية على استكشاف المسارات المهنية وإعداد السير الذاتية والاستعداد للمقابلات الوظيفية.

وتوظف أدوات «Lens AI» و«CV Checker» و«Job Interview» تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراحل مختلفة من الرحلة المهنية، بدءاً من استكشاف المسارات المهنية المحتملة ووصولاً إلى تحسين السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلات الشخصية مع جهات التوظيف.

وقال شادي المجدلاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «TelleScope»، إن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات لتغيير أساليب استكشاف الأفراد للمسارات المهنية والاستعداد للفرص وبناء ملفاتهم المهنية.

وأوضح أن أدوات «Lens AI» و«CV Checker» و«Job Interview» توظف الذكاء الاصطناعي في مراحل من الرحلة المهنية، تشمل تحديد الاتجاه المناسب وإبراز المهارات والتحضير للمقابلات، بما يدعم جعل التطوير المهني أكثر تخصيصاً وسهولة وتوافقاً مع الاحتياجات المتغيرة للقوى العاملة.

وإلى جانب برامج أصحاب العمل والأدوات التي يستعرضها المعرض، تتيح مبادرة «توظف» (Get Hired) للباحثين عن عمل من مواطني دولة الإمارات التواصل مباشرة مع فرق التوظيف واستكشاف الوظائف المتاحة وإجراء المقابلات، فيما توفر خدمة «التوجيه المهني» الدعم للزوار الذين يدرسون خياراتهم وخطواتهم المستقبلية.

ويربط «المركز الأكاديمي» خيارات التعليم بالمسارات المهنية المحتملة، فيما تتيح «أكاديمية رؤية» للزوار تنمية مهاراتهم والاستفادة من فرص التعلم ضمن فعاليات المعرض.

ويختتم معرض «رؤية 2026» أعماله غداً في مركز دبي التجاري العالمي، بعد أن أتاح للطلاب والخريجين والمهنيين الإماراتيين فرصاً للقاء أصحاب العمل واستعراض المسارات المهنية والتعليمية وتطوير المهارات واستكشاف الفرص المتاحة.