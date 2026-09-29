انطلاق تصفيات مسابقة الشيخة هند للقرآن بمشاركة 2630 متسابقاً

دبي في 29 سبتمبر/وام/ أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن انطلاق تصفيات الدورة السابعة والعشرين من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في 5 أكتوبر المقبل بمشاركة 2630 من المتسابقين من الجنسين في مختلف فروع المسابقة.

وأوضحت الجائزة أن جميع مراحل التصفيات ستُجرى عن بُعد، حيث تقام المرحلة الأولى خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل، من الإثنين إلى الخميس، فيما تُقام المرحلة النهائية في التوقيت ذاته، وتشمل نهائيات الذكور خلال الفترة من 24 إلى 29 من نفس الشهر، ونهائيات الإناث من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر المقبلين.

وأكد إبراهيم جاسم المنصوري، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، أن مشاركة 2630 في الدورة الـ27 تعكس المكانة التي رسختها مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم على مدى دوراتها السابقة، وما تحظى به من إقبال وثقة من الأسر وأفراد المجتمع.

وقال إن التصفيات تمثل محطة رئيسية لإبراز المواهب القرآنية المتميزة، ضمن منظومة تحكيم متخصصة تعتمد معايير دقيقة وموحدة، بما يضمن تكافؤ الفرص ودقة التقييم في الحفظ والتلاوة والأداء القرآني.

وأضاف أن اتساع قاعدة المشاركة وتنوع فروع المسابقة، بما فيها الفروع المخصصة لفئات نوعية، من بينها كبار المواطنين والمسلمون الجدد، يعكسان حرص المسابقة على توسيع دائرة المشاركة والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع .