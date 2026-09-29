24 دولة في بطولة "تحدي أبوظبي" الدولي للجولف

أبوظبي في 29 سبتمبر/ وام/ تنطلق غدا منافسات بطولة " تحدي أبوظبي الدولي للجولف"، بمشاركة 144 لاعباً يمثلون 24 دولة.وتعد البطولة واحدة من أهم محطات جولة هوتيل بلانر العالمية، وتتواصل منافساتها حتى يوم السبت المقبل في نادي العين للفروسية والرماية والجولف بمنطقة العين، وتقام بالشراكة مع اتحاد الإمارات للجولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال فريدي شمايسر، المدير العام للبطولات والعمليات في الشرق الأوسط في جولة دي بي ورلد للجولف: "سعداء بإكتمال الاستعدادات لإقامة بطولة أبوظبي للتحدي، التي تمنح زخماً إضافياً للعبة في دولة الإمارات.

من جانبه أعرب أحمد سكيك، نجم الجولف الإماراتي، عن سعادته بالمشاركة في بطولة أبوظبي للتحدي، مؤكداً تطلعه إلى تحقيق نتيجة مميزة تتجاوز إنجازه السابق بالتأهل إلى الجولات النهائية.

ويبلغ إجمالي الجوائز المالية بطولة تحدي أبوظبي للجولف، 350 ألف دولار أمريكي "نحو 1,285 مليون درهم"، وتعد هذه النسخة الرابعة من البطولة التي كانت شهدت فوز البرتغالي ريكاردو جوفيا في عام 2023، والإنجليزي جاريك بورتيوس، المقيم في الدولة حالياً، في عام 2024، والإيطالي ريناتو باراتوري في عام 2025.