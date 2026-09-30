الدولار قرب أعلى مستوياته هذا العام مقابل اليورو

سنغافورة في 30 سبتمبر /وام/ ظل الدولار اليوم ⁠قريبا من أعلى مستوياته هذا العام مقابل اليورو، ويتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري مقابل العملة الأوروبية الموحدة منذ 14 شهرا، مدفوعا بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية .

وخلال الليل، انخفض اليورو إلى أدنى مستوى منذ مايو 2025 مسجلا 1.1312 دولار، وجرى تداوله بالقرب من ذلك عند 1.1339 دولار في ​آسيا.

وخلال سبتمبر الجاري، ارتفع الدولار بنسبة تقارب 2.5 بالمئة مقابل اليورو، ودفع ارتفاع الدولار نظيره الأسترالي إلى ما دون 70

سنتا للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس الماضي .