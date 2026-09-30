الصين توسّع تطبيقات نظام "بيدو" للملاحة

بكين في 30 سبتمبر /وام/ تسرّع الصين دمج نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية مع تقنيات متقدمة، بينها الذكاء الاصطناعي والجيلان الخامس والسادس والأقمار منخفضة المدار، لتوسيع استخداماته من الأجهزة الاستهلاكية إلى القطاعات الصناعية.

وبحسب وكالة "شينخوا"، يوفر "بيدو" تحديدًا للمواقع بدقة تصل إلى مستوى السنتيمتر في الوقت الفعلي داخل الصين، وخدمات عالية الدقة عالمياً، ويدعم النظام مليارات المحطات الطرفية، فيما تجاوز عدد الأجهزة العاملة به 2.2 مليار وحدة حتى نهاية عام 2025.

ويدعم أكثر من 98% من الهواتف الذكية المباعة في الصين نظام "بيدو"، كما تجاوز عدد سيارات الركاب المزودة به 100 مليون سيارة.

ويمتد استخدام النظام إلى الزراعة الذكية، حيث تعتمد آلات مزودة بـ«بيدو» على تقنيات الملاحة الدقيقة لتنفيذ مختلف مراحل زراعة الأرز.

ويُعد "بيدو" أحد أربعة أنظمة عالمية للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية تعترف بها الأمم المتحدة، وتُصدّر منتجاته إلى أكثر من 140 دولة ومنطقة.