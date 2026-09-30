ارتفاع أسعار النفط و "برنت" عند 103.73 دولار للبرميل

سنغافورة في 30 سبتمبر /وام/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم ⁠بعد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار، أو 1.11 بالمئة، إلى 103.73 دولار للبرميل ، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا، أو 0.38 بالمئة، إلى 89.72 دولار.

ويتجه خام برنت نحو تحقيق مكاسب ​شهرية بنحو 14 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع له منذ يوليو الماضي، في حين يتجه الخام الأمريكي لتسجيل ارتفاع أربعة بالمئة بعد أن تجاوز 106 دولارات للمرة الأولى منذ مايو الماضي.