ارتفاع أسعار النفط و "برنت" عند 103.73 دولار للبرميل

سنغافورة في 30 سبتمبر /وام/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار، أو 1.11 بالمئة، إلى 103.73 دولار للبرميل ، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا، أو 0.38 بالمئة، إلى 89.72 دولار.
ويتجه خام برنت نحو تحقيق مكاسب شهرية بنحو 14 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع له منذ يوليو الماضي، في حين يتجه الخام الأمريكي لتسجيل ارتفاع أربعة بالمئة بعد أن تجاوز 106 دولارات للمرة الأولى منذ مايو الماضي.