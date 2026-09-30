الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة أمام الطب الصيني التقليدي

بكين في 30 سبتمبر /وام/ أصبح الذكاء الاصطناعي مساعداً تعليمياً رقمياً لطلاب الطب الصيني التقليدي في الصين، إذ يتيح لهم الوصول إلى المعرفة والإرشاد خارج الفصول الدراسية.

وطوّر باحثون بقيادة جامعة بكين للطب الصيني نموذجاً للذكاء الاصطناعي يضم قاعدة واسعة من المعلومات المتعلقة بالطب الصيني التقليدي، تشمل النصوص والنظريات الكلاسيكية، والمناهج التعليمية، والأدوية العشبية والوصفات الطبية.

ومن خلال الهاتف الذكي، يمكن للطلاب طرح أسئلة حول تركيب الأدوية العشبية، ليقدم النموذج خلال ثوانٍ شرحاً للمنطق والمبادئ التي تستند إليها التركيبات.

كما طورت الجامعة روبوتاً ذكياً متجسداً قادراً على عرض تقنيات التدليك التقليدية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التدريب العملي.

وتنقل وكالة أنباء "شينخوا" عن لي تسي يوان، طالب الدكتوراه بجامعة قوانغتشو للطب الصيني،توضيحه أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تنظيم النصوص الطبية القديمة وتحليل خبرات كبار الممارسين والمساعدة في تقديم توصيات دوائية، ما قد يختصر الوقت اللازم لاكتساب الأطباء الشباب الخبرة.

وقال هوانغ لو تشي، أحد خبراء الطب الصيني التقليدي، إن الذكاء الاصطناعي يمكنه توثيق أساليب التشخيص والوصفات والخبرات العلاجية المتوارثة بصورة منهجية، كما قد يجعل المعلومات التشخيصية أكثر قابلية للقياس ويقلل من التقييم الذاتي.

وتسعى الصين إلى دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجيتها الوطنية لتطوير الطب الصيني التقليدي، إذ تدعو خطة 2026-2030 إلى توسيع استخدام التقنيات الرقمية والذكية وتطوير قواعد بيانات عالية الجودة في هذا المجال.