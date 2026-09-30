الألعاب الآسيوية 2026/ أرقام قياسية تعلن ميلاد جيل جديد من الأبطال

ناغويا في 30 سبتمبر/ وام/ فرضت الأرقام القياسية نفسها عنواناً بارزاً لدورة الألعاب الآسيوية العشرين "آيتشي–ناغويا 2026"، التي شهدت منذ انطلاق منافساتها سلسلة من الإنجازات العالمية والقارية في عدد من الألعاب، لتؤكد المكانة المتنامية للقارة الآسيوية في الرياضة العالمية، وقدرة جيل جديد من الرياضيين على إعادة كتابة التاريخ بحروف من ذهب في سجلات الإنجازات.

وشهدت منافسات السباحة ورفع الأثقال وألعاب القوى النصيب الأكبر من الأرقام القياسية، فيما برز عدد من الرياضيين الشباب الذين تحولوا إلى أبرز نجوم الدورة بإنجازاتهم اللافتة.

ففي منافسات السباحة، خطف الياباني شين أوهاشي الأنظار بتحطيمه الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر صدراً، مسجلاً زمناً بلغ 2:04.83 دقيقة، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 2:05.48 دقيقة والمسجل باسم الصيني تشين هاييانغ منذ بطولة العالم 2023، ليمنح أصحاب الأرض إحدى أبرز لحظات البطولة، ويؤكد ظهوره كأحد أبرز المواهب العالمية قبل أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وبرزت السباحة الصينية يو زيدي (13 عاماً) كأصغر نجوم الدورة، بعدما أحرزت ثلاث ميداليات ذهبية، محطمة أرقام الدورة في جميع سباقاتها الفردية، ومن أبرز إنجازاتها تسجيل 4:28.56 دقيقة في سباق 400 متر متنوع، لتحطم الرقم القياسي السابق للدورة، بعد أن حطمت رقمي سباقي 200 متر فراشة و200 متر متنوعة، لتصبح إحدى أبرز ظواهر الرياضة الآسيوية خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت منافسات رفع الأثقال سقوط عدد كبير من الأرقام العالمية، بعدما فرضت جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، والصين، هيمنتهما على منصات التتويج، ففي وزن 49 كجم للسيدات، حطمت الكورية ري سونغ غوم ثلاثة أرقام قياسية عالمية دفعة واحدة، بعدما رفعت 94 كجم في الخطف و121 كجم في النتر بإجمالي 215 كجم، لتدخل تاريخ اللعبة مجدداً وتمنح بلادها أول ذهبية في الدورة.

وواصلت منافسات رفع الأثقال تسجيل الأرقام العالمية، بعدما سجلت أوه كوانغ أوك من جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، ثلاثة أرقام قياسية عالمية جديدة في وزن 57 كجم، برفع 104 كجم في الخطف و134 كجم في النتر بإجمالي 238 كجم، قبل أن تلحق بها الصينية يانغ ليويويه في وزن 61 كجم، بتحقيق ثلاثة أرقام قياسية عالمية أخرى، بعدما سجلت 112 كجم في الخطف و139 كجم في النتر بإجمالي 251 كجم.

وفي منافسات الأوزان الثقيلة، أضافت البطلة الأولمبية الصينية لي وين وين رقمين جديدين في وزن +86 كجم، بعدما رفعت 140 كجم في الخطف و170 كجم في النتر، لتتوج بالميدالية الذهبية بإجمالي 310 كجم، مؤكدة تفوقها القاري والعالمي.

وسجل العراقي علي عمار رقماً قياسياً عالمياً في رفعة الخطف لوزن +110 كجم بعدما رفع 219 كجم، إلا أن ذلك لم يكن كافياً للفوز بالذهبية، بعدما خسر الصدارة في المجموع العام بفارق كيلوجرام واحد فقط، ليكتفي بالميدالية الفضية رغم دخوله سجل الأرقام القياسية العالمية.

وفي ألعاب القوى، واصل العداء التايلاندي بوريبول بونسون كتابة التاريخ، بعدما أحرز ذهبيتي 100 متر و200 متر، مسجلاً 19.88 ثانية في السباق الأخير، ليعادل الرقم القياسي الآسيوي، ويصبح أول عداء تايلاندي يكسر حاجز العشرين ثانية في هذا السباق، في إنجاز أكد صعود جيل جديد في سباقات السرعة الآسيوية.

وسجلت الإماراتية مريم كريم رقما قياسيا جديدا للألعاب الآسيوية في سباق 400 متر حواجز للسيدات، بلغ 54.31 ثانية، وتوجت على أثره بالميدالية الذهبية، إلى جانب تحقيق أفضل رقم عالمي لفئة تحت 20 سنة لعام 2026، ما يعكس تطور الرياضة الإماراتية وحضورها المتنامي في المنافسات الآسيوية.

وتؤكد حصيلة الأرقام القياسية المسجلة حتى الآن أن دورة آيتشي–ناغويا 2026، تعد من أكثر نسخ الألعاب الآسيوية زخماً من الناحية الفنية، مع بروز مواهب شابة قادرة على المنافسة عالمياً، وتحقيق إنجازات مرشحة لأن تمتد آثارها إلى بطولات العالم ودورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجلوس 2028.