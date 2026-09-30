1.2 مليار درهم قيمة المشاريع التنموية في المنطقتين الشرقية والوسطى بالشارقة

الشارقة في 30 سبتمبر/ وام/ بلغت قيمة المشاريع التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المنطقتين الشرقية والوسطى بإمارة الشارقة أكثر من مليار و200 مليون درهم خلال العام الجاري 2026، موزعة على عدد من القطاعات الحيوية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فإن هذه المشاريع التي تأتي وفق رؤية ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تستهدف تعزيز البنية التحتية، والارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ مقومات العيش الكريم ضمن توجهات الإمارة التنموية.

وتتضمن المشاريع التي تنفذها دائرة الأشغال العامة بالشارقة، قطاعات تعليمية ورياضية وحكومية وخدمية وسياحية، إلى جانب مشاريع المرافق المجتمعية والمساحات الخضراء.

وأكد المهندس عبدالله الطنيجي مدير إدارة الفروع في دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن المشاريع التنموية والخدمية المنفذة في المنطقتين الشرقية والوسطى تأتي ضمن منظومة متكاملة تستند إلى الخطط الاستراتيجية والتنموية للدائرة، وتعكس الحرص على تطوير البنية التحتية وتوفير مرافق تعليمية ورياضية وحكومية وخدمية تلبي احتياجات المجتمع وتواكب النمو السكاني والعمراني.

وأشار الطنيجي إلى أن تنفيذ المشاريع يجري وفق خطط زمنية مدروسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استدامة الأصول الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق أعلى معايير الجودة، ويسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وأظهرت بيانات دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن القيمة الإجمالية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها في مدن المنطقة الشرقية، تزيد عن 834 مليون درهم موزعة على كلباء وخورفكان ودبا الحصن، تشمل مشاريع تعليمية ورياضية وخدمية وحكومية وسياحية ومجتمعية.

وتستحوذ مدينة كلباء على مشاريع بقيمة تصل إلى نحو 618 مليون درهم تتوزع على عدد من القطاعات الحيوية.

وفي القطاع الرياضي، يتصدر مشروع المجمع الرياضي بجامعة كلباء قائمة المشاريع بقيمة 110 ملايين درهم، ويضم مسبحين شبه أولمبيين، ومركز استشفاء، وقاعات تدريب، ومختبرات، وملعب كرة قدم، ومضمار جري خارجياً، إلى جانب مناطق للأنشطة الترفيهية.

ويواصل مشروع إنشاء وصيانة نادي كلباء للمعاقين تقدمه بنسبة إنجاز بلغت 76 بالمائة وبتكلفة 77 مليون درهم، ويشمل مجمعاً رياضياً متكاملاً يضم مدرجات ومسبحاً وصالة للعلاج الطبيعي ومجلس كبار الشخصيات وصالة للياقة البدنية ومكاتب، إضافة إلى ملعب كرة قدم رئيسي ومضمار للجري، فيما تتواصل أعمال الأصباغ وعزل الأسطح وتركيب السيراميك والرخام واستكمال الأعمال الخارجية.

وفي القطاع التعليمي، تم تسليم مشروع المرحلة الثانية من مدرسة فكتوريا كلباء بتكلفة 184 مليون درهم وبنسبة إنجاز بلغت 100%، إلى جانب تسليم مشروع المرافق الإضافية لمدرسة السدرة الخاصة بنسبة إنجاز 100% وبتكلفة 7.7 مليون درهم.

كما يجري تنفيذ حضانة الأطفال النموذجية في حي خور كلباء بتكلفة 15 مليونًا و900 ألف درهم بطاقة استيعابية تبلغ 200 طفل.

وعلى صعيد المنشآت الحكومية والخدمية، خضعت المباني الحكومية المطلة على البحر لأعمال توسعة شاملة بتكلفة إجمالية تبلغ 185 مليون درهم، إذ تم تسليم مشروع توسعة مبنى المحكمة ونيابة كلباء ووزارة العدل، ومبنى التخطيط والمساحة، ودائرة الأشغال العامة، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الإسكان الحكومي، إضافة إلى توسعة مبنى دائرة الثقافة وأعمال توسعة مبنى الديوان الأميري بكلباء.

ويتواصل العمل في توسعة مبنى دائرة الموارد البشرية وغرفة تجارة وصناعة كلباء، فيما بلغت نسبة الإنجاز في مبنى البلدية 97%، وبلغت نسبة إنجاز توسعة مبنى الإذاعة والتلفزيون في كلباء، قناة الشرقية، 23%.

وفي إطار تعزيز البنية الثقافية والسياحية للمدينة، يجري تنفيذ مشروع مركز الفن الصخري في كلباء بتكلفة 38 مليون درهم، وبنسبة إنجاز بلغت 46%.

ويضم المشروع مبنى للمتحف ومكاتب إدارية، فيما تم صب سقف المبنى الرئيسي، وتتواصل أعمال الطابوق لغرف الخدمات وأعمال البلاستر في مبنى المكاتب، إضافة إلى التمديدات الخارجية وشبكات الكهرباء.

وتبلغ قيمة المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة خورفكان نحو 188 مليون درهم، تتصدرها الاستثمارات التعليمية، وفي مقدمتها مشروع إنشاء وصيانة مدرسة فكتوريا الدولية – المرحلة الثانية، بتكلفة 140 مليون درهم، والذي تم تسليمه إلى الجهة المنتفعة.

وفي إطار دعم قطاع الطفولة المبكرة، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء حضانة أطفال نموذجية في حي اللؤلؤية بتكلفة 13 مليون درهم، إضافة إلى تخصيص 1.9 مليون درهم لإنشاء حضانة في مباني جامعة خورفكان.

وتشهد المدينة كذلك تنفيذ عدد من المشاريع الإدارية والخدمية، من بينها إنشاء مركز تدريب تابع لدائرة الموارد البشرية بتكلفة 9 ملايين درهم، بالتوازي مع إنشاء مركز الدفاع المدني في حي الغزير بالتكلفة ذاتها، والذي وصل إلى مرحلة أعمال التشطيبات بعد الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية.

وفي قطاع المرافق البلدية والمهنية، يجري العمل على إنشاء سور ومبنى إداري لمظلات كراج البلدية في حي الزبارة بتكلفة مليوني درهم، فيما تم تسليم مشروع تطوير مصنع الثلج بمدينة خورفكان إلى الجهة المنتفعة، بتكلفة بلغت 6 ملايين درهم.

وفي إطار رفع جودة الحياة وتوسيع نطاق المساحات الخضراء، تم تنفيذ الحديقة المركزية لمجمع الحراي بتكلفة 4 ملايين درهم، وتسليمها إلى بلدية خورفكان لاستكمال أعمال الزراعة، إضافة إلى حديقة الحراي السكنية بتكلفة 3 ملايين درهم، فيما يجري العمل على إنشاء مبنى خدمات اللاعبين بنادي خورفكان الرياضي الثقافي.

وفي مدينة دبا الحصن، بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع تطوير المرافق المجتمعية أكثر من 29 مليون درهم.

وشملت الأعمال توريد وتركيب مضمار ممشى مطاطي في الجهة المقابلة للقناة المائية بجزيرة الحصن، بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليون درهم إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مرافق في حديقة الشاطئ التابعة لنادي الشارقة للسيدات بتكلفة 9.5 مليون درهم.

كما تضمنت المشاريع إنشاء مبنى مرافق خدمات على امتداد القناة المائية في منطقة سارية العلم، وتنفيذ أعمال إضافة مرافق خدمات في منطقة واحة النخيل بتكلفة 800 ألف درهم، وتم تسليم المشروع إلى بلدية دبا الحصن، بما يعزز جاهزية المرافق العامة ويخدم مرتادي الواجهات البحرية.

ويتواصل كذلك العمل على إنشاء وصيانة حضانة أطفال في منطقة الحي الشمالي بتكلفة 16 مليون درهم وإنشاء وصيانة مجلس كبار السن والصيادين بتكلفة 1.5 مليون درهم.

وأظهرت بيانات دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن القيمة الإجمالية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها خلال العام الجاري 2026 في المنطقة الوسطى، تبلغ أكثر من 386 مليون درهم.

وتتوزع مشاريع المنطقة الوسطى على قطاعات تعليمية بقيمة 312 مليون درهم ورياضية وخدمية بقيمة 49 مليون درهم ومشاريع المساحات الخضراء بقيمة تتعدى 25 مليون درهم.

وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الاستراتيجية والتنموية لدائرة الأشغال العامة، بما يدعم تطوير البنية التحتية وتوفير مرافق تستجيب لاحتياجات المجتمع وأولويات المجالس البلدية وتواكب النمو السكاني والعمراني في المنطقة.

ويتضمن القطاع التعليمي مشروع مدرسة فكتوريا الذيد، الذي يعد أحد أكبر المشاريع في المنطقة، بتكلفة 184 مليون درهم. ويتكون المشروع من خمسة مبانٍ رئيسية تشمل الإدارة والروضة ومباني الفصول الدراسية ومسرحاً وقاعات متعددة الأغراض وملاعب، ومن المقرر الانتهاء منه في يوليو القادم.

كما تشهد جامعة الذيد تنفيذ مشاريع إنشائية كبرى، من بينها مشروع مسرح جامعة الذيد بتكلفة 84 مليون درهم، وهو مبنى مكون من طابقين بمساحة إجمالية تصل إلى 7104 أمتار مربعة، ويتسع لـ1000 شخص، ويضم قاعة رئيسية ومكاتب إدارية، ومن المتوقع استلامه في نوفمبر المقبل.

ويضم الحرم الجامعي كذلك مشروع مسجد جامعة الذيد بتكلفة 42 مليون درهم، وبمساحة 2100 متر مربع، ليستوعب 1500 مصلٍ من الرجال و150 من النساء، إلى جانب مرافقه الخدمية، على أن يتم تسليمه في أكتوبر المقبل.

كما تشمل مشاريع الجامعة تطوير الطرق وإضافة مواقف للحرم الجامعي بقيمة مليوني درهم، على أن يتم تسليم المشروع في ديسمبر القادم.

وفي القطاع الرياضي والمهني، يجري إنشاء نادي الفروسية في منطقة مليحة بتكلفة 32 مليون درهم، ويضم إسطبلات تتسع لـ40 خيلاً، ومضمار سباق بطول 2816 متراً، ومنطقة تدريب.

ويستمر العمل في مشروع مبنى الدفاع المدني في البطائح بتكلفة 9 ملايين درهم، ويشمل مبنى إدارياً ومواقف لسيارات الإطفاء، ويتوقع إنجازه في ديسمبر المقبل.

كما يجري تنفيذ مشروع سوق الإبل بتكلفة 8 ملايين درهم، ويضم 22 حظيرة ومباني إدارية، ويتوقع تسليمه خلال الشهر الجاري.

وتشهد المنطقة الوسطى تنفيذ مجموعة من الحدائق العامة المزودة بالخدمات، من بينها مشروعا حديقة الحصن 1 بمدينة الذيد وحديقة الحصن 2 النسائية، بتكلفة إجمالية تبلغ 6 ملايين درهم، وتضم ملاعب لكرة القدم ومناطق ألعاب وممرات معبدة.

وتشمل المشاريع الأخرى حديقة طويلع العامة، المتوقع تسليمها في يونيو، بتكلفة 4.5 مليون درهم، وحديقة السدرة العامة المقرر تسليمها في أبريل القادم بتكلفة مليونين و600 ألف درهم، إضافة إلى حديقة الثقيبة العامة بتكلفة 4 ملايين درهم، والحديقة التجارية بالمدام بتكلفة 4 ملايين درهم، والمتوقع تسليمها في مايو بالإضافة إلى حديقة الطيبة 2 بقيمة 4 ملايين درهم .