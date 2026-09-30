تعاون بين "أبوظبي العقاري" و"Hub71" لتعزيز الابتكار التكنولوجي في القطاع العقاري

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام/ وقع مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل والجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة وتسريع تبني الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة في القطاع العقاري بالإمارة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026" المنعقد في أبوظبي، في إطار تعاون يهدف إلى تلبية احتياجات القطاع العقاري من حلول الشركات الناشئة، بما يتيح توظيف أحدث التقنيات المبتكرة وتطوير تطبيقات عملية لها في السوق العقاري بأبوظبي.

ويضع التعاون بين القطاع العقاري وشركات التكنولوجيا الناشئة إطاراً عملياً لمواجهة تحديات السوق وتطوير حلول تقنية متقدمة، من خلال المشاريع التجريبية والشراكات طويلة الأمد، بما يتيح اختبار الحلول المبتكرة والتحقق من فعاليتها ومدى ملاءمتها للاحتياجات الفعلية للقطاع.

وتفتح مذكرة التفاهم آفاقاً جديدة للتعاون مع الشركات الناشئة، وتطوير حالات استخدام للتكنولوجيا وتنفيذ مشاريع تجريبية واستكشاف فرص الأعمال، إلى جانب إتاحة المجال أمام الشركات الناشئة للعمل مع الجهات المعنية بالقطاع والجهات الحكومية واختبار حلولها التكنولوجية في تطبيقات عملية.

وترسخ المذكرة أواصر التعاون بين القطاع العقاري ومنظومة التكنولوجيا في أبوظبي، بما يوفر للشركات الناشئة سوقاً منظماً يمكنها من خلاله إثبات كفاءة تقنياتها وتوسيع نطاق تطبيقها، والوصول إلى الجهات الحكومية وشركاء قطاع الأعمال، فضلاً عن مواصلة تطوير الحلول التقنية التي تستجيب للاحتياجات الفعلية في السوق.

كما تتيح الشراكة لمركز أبوظبي العقاري التعرف المبكر إلى التقنيات والكفاءات القادرة على المساهمة في تلبية أولويات القطاع، وتعزيز قدرته على الاستفادة من الابتكارات التقنية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل مركز أبوظبي العقاري على تحديد أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والتعاون مع Hub71 لربط الشركات الناشئة ذات الصلة بفرص تتيح لها اختبار حلولها والتحقق من فعاليتها على أرض الواقع من خلال مشاريع تجريبية محتملة.

كما يعمل المركز على ترشيح الشركات الناشئة ضمن شبكته للاستفادة من برامج Hub71، إلى جانب توظيف خبراته المتخصصة في القطاع لدعم عملية اختيار الشركات الناشئة لدى Hub71، بما يسهم في استقطاب الشركات والحلول الأكثر ارتباطاً باحتياجات القطاع العقاري.

وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري، إن التكنولوجيا الحديثة تمثل عنصراً محورياً في ترسيخ نمو القطاع العقاري في أبوظبي وتعزيز قدرته التنافسية، مشيراً إلى أن التعاون مع Hub71 يتيح تعزيز التكامل بين القطاعين العقاري والتكنولوجي، والوصول إلى الشركات الناشئة والكفاءات القادرة على تقديم حلول مبتكرة للأولويات الفعلية في القطاع.

وأضاف أن مجالات التعاون تمتد من تطوير آليات تنظيم السوق إلى تحسين تجربة شراء العقارات وبيعها وإدارتها، مؤكداً السعي من خلال هذا التعاون إلى اختبار حلول عملية واعتماد التقنيات التي تثبت فعاليتها ونجاحها، بما يرسخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي كواحدة من أفضل الأسواق العقارية في العالم من حيث الشفافية والكفاءة والجاهزية للمستقبل، ويلبي احتياجات السكان والمستثمرين والشركات.

من جانبه، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71، إن التعاون مع مركز أبوظبي العقاري يفتح آفاقاً جديدة أمام مؤسسي الشركات التكنولوجية، ويعزز الابتكار في قطاع العقارات في أبوظبي، مشيراً إلى أن الشراكة تتيح للشركات الناشئة فرصة العمل مع الجهات المعنية في القطاع والجهات الحكومية، واختبار حلولها التكنولوجية في تطبيقات عملية، والاطلاع على أولويات القطاع، وتطوير حلول أكثر مواءمة لاحتياجاته.

وفي هذا الإطار، لا تقتصر مجالات التعاون على المشاريع التجريبية واستكشاف فرص الأعمال، بل تشمل أيضاً تنظيم فعاليات مجتمعية وورش عمل مشتركة، وإطلاق مبادرات إرشادية، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، بما يعزز التواصل بين الشركات الناشئة والجهات المعنية بالقطاع، ويدعم تطوير حلول تقنية تستجيب للتحديات والاحتياجات الفعلية للسوق العقاري.

كما يتيح التعاون لمركز أبوظبي العقاري المساهمة بخبراته المتخصصة في أنشطة Hub71، وترشيح مجموعة من المتخصصين ضمن شبكته للمشاركة في برامج الإرشاد ونقل المعرفة الموجهة للشركات الناشئة، بما يدعم تبادل الخبرات والاستفادة من المعرفة المتخصصة في تطوير الحلول التقنية.

وتسري مذكرة التفاهم لفترة أولية مدتها عامان، بما يوفر إطاراً زمنياً لتطوير مجالات التعاون واستكشاف فرص جديدة لدعم الابتكار التكنولوجي في القطاع العقاري بأبوظبي.