قمة مستقبل الضيافة بدبي تبحث فرص الاستثمار والشراكات لتعزيز نمو القطاع

دبي في 30 سبتمبر/ وام/ تجمع القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 في دبي، نخبة من قادة القطاع والمستثمرين والملاك والمشغلين، لاستعراض فرص الاستثمار والتوسع، وبحث آفاق التعاون والشراكات، ومناقشة التوجهات التي تسهم في دعم نمو قطاعي السياحة والضيافة في المنطقة.

وأكد مشاركون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ على هامش القمة، أهمية الحدث في جمع الشركات العالمية والمستثمرين والملاك والمشغلين تحت مظلة واحدة، وإتاحة المجال لاستعراض المشاريع وخطط التطوير ونماذج التشغيل، إلى جانب بحث فرص التعاون والاستثمار والشراكات المستقبلية في قطاعي السياحة والضيافة.

وأكد ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة "روتانا"، أهمية هذا التجمع كونه يضم الشركات العالمية ويعتبر من أهم المؤتمرات بالنسبة للشركات والمؤسسات المعنية بالمساهمة في قطاع السياحة، مشيرا إلى حرص المجموعة على المشاركة في الحدث منذ انطلاقته خاصة أنه يُعقد في دبي، التي تعد اليوم أهم واجهة سياحية في العالم العربي.

من جانبه قال عوض باجسير، مدير الاستثمار في مدينة المعرفة الاقتصادية في السعودية، إن المدينة تلعب دورا كبيرا في السياحة الدينية، وتهدف من مشاركتها في الحدث إلى إبراز دور المملكة العربية السعودية، وخاصة المدينة المنورة، في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتقديم كل ما يحتاجونه من خدمات في مجال السياحة الدينية.

من ناحيته أوضح سهيل بداري، نائب الرئيس للمبيعات والتطوير في مجموعة "ذا فيرست للضيافة"، أن المجموعة تقدم الخبرات المتخصصة في قطاع الضيافة، والقدرات التجارية، والعلاقات التشغيلية، بما يساعد على تحقيق قيمة مستدامة، والحفاظ على هوية ومعايير العلامات الفندقية، لافتا إلى أنها تُعد مشغلاً فندقياً مستقلاً من طرف ثالث، وتدير 12 أصلاً فندقياً، وتتمتع بعلاقات قوية مع مجموعة من أبرز العلامات الفندقية العالمية.

وتعكس هذه المشاركات تنوع مجالات الاستثمار والتطوير والتشغيل في قطاع الضيافة، وأهمية القمة في جمع المستثمرين والملاك والمشغلين والعلامات الفندقية، وفتح آفاق أوسع أمام التعاون والشراكات ودعم نمو قطاعي السياحة والضيافة في المنطقة.