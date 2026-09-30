سعود بن صقر يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين مدير عام لدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة

رأس الخيمة في 30 سبتمبر/ وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً رقم (17) لسنة 2026، يقضي بتعيين سعادة طارق إبراهيم محمد إبراهيم السلمان، مديراً عاماً لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وذلك اعتباراً من 30 سبتمبر 2026.

كما يُلغى كل مرسوم أو قرار أو حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

ويتمتع سعادة طارق السلمان بخبرة مهنية تزيد على 30 عاماً في مجالات الهندسة والاتصالات وتطوير البنية التحتية والإدارة الاستراتيجية، حيث شغل عدداً من المناصب القيادية في "اتصالات" - إي آند الإمارات حالياً، إلى جانب توليه منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إحدى الشركات الدولية، ومنصب المدير العام لمشاريع "تمديد".

وقاد خلال مسيرته المهنية عدداً من المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية والاتصالات والتحول التقني، كما أسهم في تطوير العمليات وتعزيز كفاءة الشبكات وتبنّي حلول الاستدامة وكفاءة الطاقة.

ويحمل سعادته درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يُعرف باهتمامه بالمبادرات المجتمعية والثقافية والبيئية، وهو مؤسس مبادرة "كنوز رأس الخيمة الطبيعية" المعنية بالتوعية بالتراث الطبيعي والتنوع الحيوي في الإمارة.