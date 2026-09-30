فريق أبوظبي يشارك في جائزة شنغهاي الكبرى بـ 3 زوارق للدفاع عن صدارة المونديال

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام/ أعلن فريق أبوظبي التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية عن مشاركته بـ 3 زوارق في منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة "الفورمولا 1"، التي تستضيفها مدينة شنغهاي الصينية يومي 4 و5 أكتوبر المقبل، متصدراً الترتيب العام لبطولة الفرق برصيد 61 نقطة، وبطموح تعزيز صدارته ومواصلة المنافسة على لقب الموسم.

ويمثل الفريق في جائزة شنغهاي الكبرى كل من السويدي جوناس أندرسون على متن زورق «أبوظبي 5»، والسويدي إريك ستارك على متن زورق «أبوظبي 6»، والإماراتي راشد القمزي على متن زورق «أبوظبي 35»، بدعم من مجموعة موانئ أبوظبي، الشريك اللوجستي الرسمي للفريق.

وغادرت بعثة الفريق اليوم إلى مدينة شنغهاي برئاسة جمعة القبيسي، مشرف الفريق، وتضم راشد القمزي، والمتسابق الاحتياطي منصور المنصوري، وماجد المنصوري مساعد المدير الفني.

ويخوض فريق أبوظبي الجولة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن فريق فيكتوري صاحب المركز الثاني، فيما يتساوى فريقا الشارقة وستروموي ريسينغ في المركز الثالث برصيد 53 نقطة لكل منهما، ما يعكس قوة المنافسة على لقب البطولة.

وفي ترتيب السائقين، يحتل جوناس أندرسون المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر شون تورنتي، فيما يأتي إريك ستارك خامساً برصيد 30 نقطة، ويملك راشد القمزي 11 نقطة، مع تطلع الفريق إلى تحسين مراكزه في الترتيب العام.

ويصل فريق أبوظبي إلى الجولة الصينية بعد نتائج قوية في الجولة الماضية التي أقيمت على بحيرة إيسيك كول في قيرغستان، حيث أحرز أندرسون المركز الأول في التجارب التأهيلية وفاز بأحد سباقات السرعة «سبرنت»، فيما حل ستارك ثانياً في السباق الرئيسي، وهي النتائج التي أسهمت في اعتلاء الفريق صدارة ترتيب بطولة الفرق.

ويواصل الفريق استعداداته بإشراف المدير الفني جويدو كابليني، ومتابعة إدارة الفريق بقيادة ثاني القمزي، ضمن برنامج فني يستهدف تطوير الأداء وتعزيز الجاهزية للمنافسات.

وتقام منافسات الجولة في منطقة باوشان بمدينة شنغهاي على مسار يتميز بتحديات فنية تتطلب دقة عالية في التعامل مع ظروف المياه المتغيرة.

ووفق البرنامج الزمني للبطولة، تبدأ إجراءات تسجيل المتسابقين والفحص الفني في 3 أكتوبر، تليها التجارب الحرة والتأهيل وسباقات السرعة في 4 أكتوبر، على أن يقام السباق الرئيسي لجائزة شنغهاي الكبرى في 5 أكتوبر.

وتعد جولة شنغهاي المحطة قبل الأخيرة في روزنامة البطولة، وتسبق الجولة الختامية التي تستضيفها الشارقة، ما يمنحها أهمية كبيرة في تحديد ملامح المنافسة على ألقاب الموسم.