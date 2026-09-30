إسعاف دبي تسلط الضوء على مركبة "سند" للدعم الميداني بمعرض دولي في أورلاندو

دبي في 30 سبتمبر/ وام/ تعرض مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف "إسعاف دبي"، أحدث ابتكاراتها، خلال مشاركتها في معرض "EMS World Expo 2026"، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 2 أكتوبر 2026 في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، ويُعد أكبر حدث عالمي متخصص في خدمات الطوارئ الطبية، ويستقطب آلاف المتخصصين والممارسين الميدانيين وقيادات الجهات المعنية من أكثر من 50 دولة.

وتقدّم المؤسسة أمام مجتمع خدمات الطوارئ الطبية العالمي، "سند" وحدة الدعم الميداني، وهي مركبة متعددة المهام، وتُعد الأولى من نوعها عالميًا، ومصممة للطرق الوعرة، بما يعزز قدرات الاستجابة والوصول إلى المواقع الصعبة.

ويحظى زوار المعرض بفرصة التعرّف على "سند" والاطلاع على إمكاناتها وتجهيزاتها، من خلال عروض توضيحية يومية ضمن جناح FERNO، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تجهيزات خدمات الطوارئ الطبية، والتي أسهمت بدور رئيسي في تطوير المقصورة الطبية المتكاملة للمركبة.

وصُممت سند لتلبية متطلبات مجموعة واسعة من المهام وسيناريوهات الاستجابة التي تتجاوز قدرات مركبات الإسعاف التقليدية، إذ تجمع في مركبة واحدة بين قدرات ميدانية متقدمة للوصول إلى المرضى في المواقع التي يصعب على مركبات الإسعاف التقليدية الوصول إليها، بما في ذلك المنحدرات الجبلية والطرق الصحراوية ومناطق الكوارث، ومقصورة طبية متكاملة التجهيزات تتيح تقديم مستوى متقدم من الرعاية للحالات الحرجة فور الوصول.

كما تدعم "سند" مهام الاستجابة للكوارث الطبيعية والحوادث واسعة النطاق وعمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب الحالات الطبية الطارئة اليومية، مع توفير الإمكانات والتجهيزات الطبية المتقدمة اللازمة لرعاية الحالات الحرجة.

وتتسع المركبة لما يصل إلى 14 شخصًا، بمن فيهم مريضان على نقالتين، كما تضم أنظمة ذكية للمراقبة والتتبع وإدارة المعدات، بما يمكّنها من العمل كوحدة طبية ميدانية متكاملة تتجاوز مهمتها نقل المرضى، وتسهم في تسريع تقديم الرعاية في الحالات التي تمثّل فيها كل دقيقة عاملًا حاسمًا.

ويعكس تطوير سند نهج "دبي الأفعال"، المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في عام 2026، والتي تقوم على تحويل الأفكار الطموحة إلى إنجازات ملموسة بسرعة وكفاءة، دون المساومة على جودة التنفيذ.

وبدأت "سند" بفكرة وتصميم من إسعاف دبي، واستند تطويرها وتجهيزها إلى تعاون متكامل مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة، أسهمت كل منها بخبراتها وتقنياتها في أحد المكونات الرئيسية للمركبة: "TORSUS" المركبة الأساسية، و"FERNO" حلول التعامل مع المرضى وأنظمة تثبيت المعدات "iNTRAXX"، و"Bristol" أعمال التصنيع والتجهيز، و"Whelen" نظام الإضاءة، و"Acetech" نظام التحكم و"UXE" نظام المراقبة، و"Frestems" نظام مبتكر لرفع ونقل المرضى إلى المركبة.

وأثمر هذا التعاون عن تطوير سند بمنظومة متكاملة من القدرات والتجهيزات، تشمل نظام دفع رباعي دائم، ونظام تعليق هوائي قابل للتعديل إلكترونيًا، ونظام تحميل بمواصفات عسكرية، إلى جانب أنظمة ذكية للإضاءة والتتبع وإدارة المعدات، وأنظمة متقدمة لمراقبة موقع الاستجابة والمقصورة الداخلية، بما يجمع بين الجاهزية الميدانية والقدرات الطبية المتقدمة.

ويهدف إسعاف دبي من خلال المشاركة في الحدث إلى إبراز الابتكار الإماراتي وتعزيز مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة في الاستجابة للطوارئ والكوارث، وتوسيع آفاق التعاون الدولي وبناء شراكات مع الجهات المتخصصة في خدمات الطوارئ الطبية والمصنّعين ووسائل الإعلام المتخصصة في الولايات المتحدة وأوروبا، وتعزيز الحضور العالمي لسند وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات المستقبلية.

وقال سعادة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن المؤسسة تواصل تطوير خدمات إسعافية موثوقة ومرنة واستباقية، وترجمة رؤية دبي في الابتكار وسرعة الإنجاز إلى حلول عملية تعزز جاهزية منظومة الاستجابة للطوارئ ، وتجسّد "سند" نهج "دبي الأفعال"، مشيرًا إلى أن سند تحوّلت في وقت قياسي من فكرة طموحة إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل، صُممت لدعم مهام الاستجابة التي تتجاوز قدرات مركبات الإسعاف التقليدية.

وأضاف أنه من خلال تقديم "سند" في معرض "EMS World Expo"، يتم تسليط الضوء على الابتكار الإماراتي أمام آلاف المتخصصين وقيادات خدمات الطوارئ الطبية من أكثر من 50 دولة.

من جانبها، أعربت رينيه لابين، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة "FERNO"، عن الفخر بالشراكة مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودعم جهودها الرائدة عالميًا في مجال خدمات الطوارئ الطبية، مؤكدة التزام شركتها على مدى 70 عامًا بتطوير ابتكارات تسهم في دعم المتخصصين في هذا القطاع وتعزيز مستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

وأضافت أن مساهمة "FERNO" في تطوير "سند" تعد امتدادًا لهذا الالتزام، ونموذجًا للتعاون الدولي وتكامل الخبرات في تطوير حلول ترتقي بأفضل الممارسات في خدمات الطوارئ الطبية.