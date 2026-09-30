"التخطيط العمراني والتراخيص" يستعرض في "ليفكس 2026" خطة تطوير منطقة مصفح

أبوظبي في 30 سبتمبر / وام / استعرض مركز التخطيط العمراني والتراخيص التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، خلال مشاركته في معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026"، خطته طويلة الأمد لتطوير منطقة مصفح، التي تستهدف معالجة التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والمخطط العام وجودة الحياة، إلى جانب تعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئة فرص جديدة للمستثمرين الحاليين والمستقبليين.

وقال منصور صالح الحربي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع مراقبة التطوير والتفعيل في مركز التخطيط العمراني والتراخيص، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، إن المركز أجرى دراسة وتحليلاً شاملاً للتحديات والاحتياجات الحالية في منطقة مصفح، في ضوء أهميتها الاقتصادية وموقعها في إمارة أبوظبي وقربها من عدد من المناطق الحيوية مثل جزيرة أبوظبي ومنطقة محمد بن زايد ومنطقة الحديريات.

وأضاف أن الخطة طويلة الأمد ترتكز على تطوير المنطقة وفق رؤية متكاملة تراعي احتياجاتها المستقبلية، وتشمل إعادة تخطيط عدد من مكوناتها، وتطوير بنيتها التحتية، والارتقاء بالمخطط العام وتحسين جودة الحياة والمعيشة، بالتوازي مع تهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

وأوضح أن الخطة تسعى إلى إيجاد فرص استثمارية أكبر في منطقة مصفح، وتعزيز القيمة التطويرية والاستثمارية للأصول والمشاريع فيها، بما يدعم المستثمرين الحاليين ويتيح أمام المستثمرين المستقبليين فرصاً جديدة للنمو والتوسع.

وأشار الحربي إلى أن تطوير المخطط العام للمنطقة من شأنه أن يسهم في تحقيق تكامل أكبر بين متطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية وجودة الحياة، بما يعزز دور منطقة مصفح ضمن خطط التنمية المستقبلية لإمارة أبوظبي.