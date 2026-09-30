المحكمة الاتحادية العليا تستقبل وفداً قضائياً من مونتينيغرو

أبوظبي في 30 سبتمبر / وام / استقبلت المحكمة الاتحادية العليا وفداً قضائياً من جمهورية مونتينيغرو، برئاسة معالي فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا لجمهورية مونتينيغرو، بحضور سعادة ألكسندر موستروكول، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية مونتينيغرو لدى الدولة، وذلك في زيارة تزامنت مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.

وكان في استقبال الوفد الزائر معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وعدد من قضاة المحكمة وإدارييها.

واستمع الوفد، خلال اللقاء، إلى شرح من معاليه حول التطور الذي تشهده المحكمة، والتحول الذكي في المنظومة القضائية في الدولة، وما شمله من تطوير لمختلف إجراءات التقاضي بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع الإنجاز والارتقاء بجودة الخدمات القضائية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر والخبرات حول عمل الأنظمة القضائية وسبل تطويرها.

وتجول الوفد في أروقة المحكمة وقاعاتها، مبدياً إعجابه بما لمسه من تطور في الإجراءات والوسائل، وسلاسة سير العمل القضائي والإداري والتقني في المحكمة الاتحادية العليا.

وأعرب معالي رئيس المحكمة عن شكره وتقديره لمعالي فالنتينا بافليتشيتش والوفد المرافق لها على هذه الزيارة، مؤكداً أهمية تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين، بما يسهم في تطوير العمل القضائي ودعم علاقات التعاون بين المؤسستين القضائيتين.