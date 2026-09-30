مؤتمر تريندز السنوي السادس ينطلق 12 أكتوبر

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام/ أعلن "تريندز جلوبال"، التابع لمجموعة تريندز، بالتنسيق مع مكاتبه العالمية المنتشرة في 26 دولة، عن تنظيم مؤتمر تريندز السنوي السادس لعام 2026، تحت عنوان "الأمن المستدام: مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب"، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، في فندق الريتز- كارلتون أبوظبي، بمشاركة نخبة من المسؤولين الدوليين والخبراء والباحثين وقادة الفكر من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

يشارك في المؤتمر، معالي مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي، والسفير مايك والتز، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، والأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

جاء ذلك في إحاطة إعلامية كشف فيها "تريندز جلوبال" عن تفاصيل المؤتمر وأبرز الشخصيات المشاركة فيه، إضافة إلى الشركاء.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، أن المؤتمر يأتي في ظل تحولات متسارعة يشهدها الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه التطورات الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية من إعادة نظر في مفاهيم الأمن والاستقرار والشراكات الإستراتيجية.

وقال إن اختيار "الأمن المستدام" عنواناً للمؤتمر يعكس أهمية الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى بناء منظومات أكثر قدرة على الاستباق والتكيف والصمود أمام الصدمات، مشيراً إلى أن المؤتمر يتضمن جلسة حوارية خاصة يستضيف فيها معالي الوزير مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وتديرها الإعلامية بيكي أندرسون، مذيعة شبكة CNN الدولية ورئيسة تحرير مكتب CNN في أبوظبي، كما يشهد المؤتمر إطلاق كتاب جديد يتضمن رؤى حول الشرق الأوسط ما بعد الحرب.

من جانبه أضاف عوض البريكي، المدير العام لـ"تريندز جلوبال"، أن المؤتمر يستضيف عبر مكاتبه العالمية نخبة من الشخصيات السياسية والعسكرية والأكاديمية والإعلامية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أوروبية وآسيوية وعربية، إلى جانب قيادات وخبراء من دولة الإمارات، بما يوفر منصة دولية لتبادل الرؤى حول مستقبل الأمن الإقليمي وسبل تعزيز القدرة على مواجهة التحولات والمخاطر المتداخلة.

وتنطلق أعمال المؤتمر بكلمات رئيسة لكل من الدكتور محمد عبدالله العلي، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، والسفير مايك والتز، والأدميرال براد كوبر.

ويضم المؤتمر أربع جلسات رئيسية مترابطة تبحث مختلف أبعاد الأمن المستدام ومستقبل المنطقة، وهي: "نحو رؤية جديدة للأمن الإقليمي: ماذا بعد الردع؟" ، و"المجال المعلوماتي كساحة للصراع: السرديات والتأثير والحرب المعلوماتية"، و"القوة من خلال الشراكات: تعيد رسم توازنات القوى"، و"الترابط المرن: تأمين تدفقات الطاقة والتجارة في عصر التنافس الجيو-اقتصادي"، ويختتم المؤتمر أعماله بالكلمة الختامية والتوصيات.