خيول الإمارات تجتاز الفحص البيطري بنجاح قبل افتتاح منافسات قفز الحواجز في "آيتشي–ناغويا"

طوكيو في 30 سبتمبر/ وام/ استكمل منتخب الإمارات لقفز الحواجز، استعداداته الأخيرة للمشاركة في منافسات الفرق ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026»، بعد اجتياز جميع الخيول المشاركة الفحص البيطري الإلزامي بنجاح، وخوض الفرسان حصة الإحماء الأخيرة على الميدان الرئيسي في متنزه JRA للفروسية.

وتنطلق غداً الخميس منافسات الفرق، التي تشهد أيضاً حسم أولى ميداليات برنامج قفز الحواجز، حيث خضعت الخيول للفحص البيطري الإلزامي، قبل أن يُمنح كل ثنائي من الفارس والجواد 90 ثانية داخل ميدان المنافسات للتعرف إلى أرضية الميدان واجتياز مسار تدريبي استعداداً للسباق الرسمي.

وأتاحت الحصة الختامية للفرسان والخيول، اليوم، فرصة مهمة للتأقلم مع أجواء المنافسة، فيما أنهت جميع ثنائيات المنتخب الإماراتي الأربعة استعداداتها بصورة إيجابية قبل انطلاق المنافسات.

وأسفرت القرعة عن انطلاق منتخب الإمارات ثالثاً بين عشرة منتخبات مشاركة في منافسات الفرق، التي تبدأ عند الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت اليابان على ميدان متنزه JRA للفروسية.

ويمثل الإمارات في المنافسات كل من الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم على صهوة كورنيت XL، وعمر عبدالعزيز المرزوقي مع إنجوي دي لا مور، وعبدالله حميد المهيري مع هدسون دي فاينز، وحميد عبدالله خليفة المهيري مع مينتوس.

وأكدت الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، أن تمثيل دولة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية يعد شرفاً كبيراً، مشيرة إلى أنها سبق أن أحرزت الميدالية الفضية للفردي وأسهمت في فوز المنتخب بفضية الفرق في دورة غوانزو عام 2010.

وقالت إن الجواد كورنيت يتمتع بجاهزية جيدة، وإنها تثق بقدرته على تقديم أفضل ما لديه، مؤكدة أن العلاقة التي تجمعهما مميزة، وأن المشاركة في بطولة العالم للفروسية التابعة للاتحاد الدولي في آخن هذا العام منحت الثنائي خبرة إضافية ستسهم في دخول المنافسات بخطة واضحة، معربة عن أملها في تحقيق نتيجة قوية للمنتخب.

ويخوض المنتخب المنافسات بتشكيلة تمتلك خبرات كبيرة على مستوى الألعاب الأولمبية وبطولات العالم والألعاب الآسيوية، سعياً للبناء على الإنجاز الذي حققه بإحراز برونزية الفرق في النسخة الماضية بمدينة هانغتشو.

من جانبه، أكد ويليام فنيل، مدير منتخب الإمارات لقفز الحواجز، أن الفرسان والخيول قدموا مستويات جيدة طوال الموسم ووصلوا إلى اليابان في أفضل جاهزية.

وقال إن الخيول تكيفت سريعاً مع الأجواء في طوكيو، وإن الجميع يتطلع إلى انطلاق المنافسات، مع إدراك قوة المنافسة، لافتا إلى أن المنتخب يضم أربعة ثنائيات تتمتع بخبرة كبيرة، وأن التركيز ينصب على تقديم أفضل أداء ممكن.

ويشارك عمر عبدالعزيز المرزوقي مع الجواد إنجوي دي لا مور بعد ثلاثة أعوام من تتويجه بفضية الفردي ومساهمته في إحراز برونزية الفرق في دورة هانغتشو، كما مثل الثنائي الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وبلغا النهائي الفردي، قبل أن يحققا المركز الثالث عشر في بطولة العالم لقفز الحواجز التابعة للاتحاد الدولي للفروسية في آخن خلال الصيف الماضي.

وتشهد دورة الألعاب الآسيوية الحالية تطبيق نظام جديد لمنافسات قفز الحواجز، مع تخصيص ثلاث مجموعات من الميداليات للمرة الأولى، تشمل منافسات الفرق، إلى جانب لقبين فرديين مستقلين؛ إذ تقام منافسات المجموعة «A» على ارتفاعي 1.45 متر و1.50 متر في النهائي، فيما تقام منافسات المجموعة «B» على ارتفاع 1.55 متر، مع السماح لكل فارس بالمشاركة في إحدى المسابقتين الفرديتين فقط.

وتنطلق منافسات الفرق لقفز الحواجز غداً على ميدان متنزه JRA للفروسية، الذي استضاف منافسات اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما صمم المسارات الهولندي لويس كونيكس، المصنف ضمن مصممي المسارات من المستوى الرابع، والذي يعود إلى هذا الميدان بعد خمس سنوات من توليه مهام المندوب الفني لمنافسات قفز الحواجز في أولمبياد طوكيو.

ويستكمل برنامج منافسات قفز الحواجز يوم السبت المقبل بإقامة الجولات الافتتاحية للمسابقتين الفرديتين، على أن يتوج بطلا الفردي يوم الأحد المقبل الموافق 4 أكتوبر.