الجناح الوطني للإمارات يعيّن داليا حماتي قيّمة فنية في بينالي البندقية 2027

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام/ أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، تعيين المهندسة المعمارية والباحثة داليا حماتي قيّمة فنية لمشاركة الدولة في الدورة العشرين من معرض العمارة الدولي – بينالي البندقية 2027، التي تقام خلال الفترة من 8 مايو إلى 21 نوفمبر المقبلين.

وتتناول أبحاث حماتي، التي سيتم تطويرها بالتعاون مع باحثين وممارسين مقيمين في الدولة، العلاقة بين العمارة والمناخ واستدامة الموارد، ودور التصميم في التعامل مع ندرة المياه، على أن تُعرض نتائجها في البندقية مصحوبة بإصدار خاص يوثق المشروع.

وجاء اختيار حماتي عبر دعوة مفتوحة أطلقها الجناح الوطني لدولة الإمارات، وهي الرابعة من نوعها، لاستقطاب مقترحات من المهندسين المعماريين والمصممين والفنانين والمؤرخين والباحثين من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بهدف تقديم رؤى جديدة حول العمارة والبيئة العمرانية وإبراز قصص وتجارب من دولة الإمارات لم تحظَ بالضوء الكافي.

وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، التزام الوزارة بدعم المهندسين المعماريين والمصممين والباحثين في الإمارات وتعزيز إسهاماتهم في الحوارات العالمية انطلاقاً من السياق المحلي والإقليمي.

وقال إن عمل داليا حماتي يتميز بأهميته وعمقه الفكري وارتباطه الوثيق بالإمارات، مشيراً إلى أن المعرض يجسد روح الابتكار والإبداع في الدولة.

من جانبها، قالت أنجيلا مجلي، المدير التنفيذي في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، إن المؤسسة، بصفتها المفوّض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات، تواصل دعم منظومة الإبداع والثقافة وتوفير منصة للأفكار والحوارات التي تربط الرؤى المحلية بالسياقات العالمية.

وأضافت أن المشروع يتناول علاقة الإمارات بالماء والمناخ وما يرتبط بها من تساؤلات ذات أبعاد محلية وعالمية، بما يسهم في توسيع الحوار حول المستقبل البيئي المشترك.

من ناحيتها أعربت داليا حماتي عن اعتزازها باختيارها قيّمة فنية للمعرض، مؤكدة أن المشروع ينطلق من فهم عميق لعلاقة دولة الإمارات بالمياه والمناخ والبيئة العمرانية.

وقالت إن المساهمات المؤثرة في الحوارات العالمية هي تلك التي ترتكز على فهم دقيق للمكان، معربة عن أملها في أن يشجع المعرض على تبني أساليب جديدة للتفكير في دور العمارة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

بدورها، قالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات، إن مقترح حماتي تميز بمزجه بين التاريخ المعماري والبحوث البيئية والابتكار في التصميم، مشيرة إلى أن ربط علاقة الدولة بالماء والمناخ بالقضايا العالمية يعكس قدرة البحوث المتجذرة محلياً على تقديم رؤى مهمة للتحديات العالمية.

وداليا حماتي مهندسة معمارية مسجلة في ولاية نيويورك وأستاذة مساعدة في كلية العمارة والفنون والتصميم بالجامعة الأمريكية في الشارقة، وتركز أعمالها على أطر العمارة المستدامة المرتبطة بالبيئة المحلية ودور العمارة في دعم النظم البيئية.

ويقدم الجناح الوطني لدولة الإمارات معرضه في الجناح الدائم للدولة في أرسينال في بينالي البندقية، فيما تمثل المشاركة في معرض العمارة الدولي 2027 المشاركة السادسة عشرة للدولة في معارض الفنون والعمارة الدولية التي تنظمها بينالي البندقية، والسابعة لها في معرض العمارة الدولي.

وتقام الدورة العشرون من معرض العمارة الدولي تحت عنوان "ممارسة العمارة - من أجل إمكانية التعايش في مواجهة واقع حقيقي"، بإشراف وانغ شو ولو وينيو، فيما يُنظَّم الجناح الوطني لدولة الإمارات بتكليف من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان وبدعم من وزارة الثقافة.