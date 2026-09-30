بلدية منطقة الظفرة تحصد 17 جائزة من جوائز "ستيفي"

الظفرة في 30 سبتمبر/ وام/ حصلت بلدية منطقة الظفرة على 17 جائزة ضمن فئات متعددة من جوائز "ستيفي"، وذلك تقديراً لتميز ممارساتها في مجالات القيادة والابتكار، وإدارة وتخطيط الموارد البشرية، والتطوير التكنولوجي، والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في الموارد البشرية، إلى جانب الممارسات الإدارية المبتكرة والمبادرات الإدارية المستدامة، وتضمنت الجوائز 4 جوائز للأفراد منها فئة القائد الفكري الشاب لهذا العام.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود البلدية في تطوير منظومة العمل الحكومي، والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والابتكار، بما يدعم بناء بيئة عمل أكثر مرونة وكفاءة واستباقية، ويعزز قدرتها على مواكبة متطلبات المستقبل.

ويؤكد مواصلة البلدية تطوير ممارسات الموارد البشرية وفق منهجيات حديثة ترتكز على تمكين الكفاءات، والتخطيط الفعّال للقوى العاملة، وتعزيز ثقافة الابتكار، والاستفادة من التقنيات الرقمية في الارتقاء بجودة الخدمات وكفاءة الأداء.

وتعكس جوائز القيادة والابتكار أهمية تبني ممارسات قيادية داعمة للإنسان والأفكار النوعية، وتحويل المبادرات والممارسات المبتكرة إلى أثر مؤسسي مستدام، بما يسهم في تعزيز منظومة التميز والابتكار والتحول الرقمي في بلدية منطقة الظفرة، ودعم توجهات إمارة أبوظبي نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة.

وتحرص البلدية على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة للموظفين، تشجع على التميز والابتكار وتدعم المشاركة الفاعلة في الجوائز المحلية والعالمية، من خلال تعزيز ثقافة الإنجاز وتبادل المعرفة، وإبراز الممارسات والمبادرات المتميزة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز والارتقاء بمستوى الخدمات والممارسات وفق أفضل المعايير العالمية.