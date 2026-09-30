"نيابة أبوظبي" تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام/ ت​​شارك النيابة العامة في أبوظبي، في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، بوفد يضم عدداً من أعضاء النيابة العامة.

​​وتأتي مشاركة النيابة العامة في هذا المحفل العالمي، الذي ينعقد تحت شعار "تسريع منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الإنسان والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، في إطار الحرص على مواكبة المستجدات القضائية والدولية، والوجود المؤثر في المنصات العالمية وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات المتطورة والارتقاء بالأداء القضائي وفق أعلى المعايير.

​​وحضر أعضاء النيابة العامة مجموعة متخصصة من الجلسات الرئيسية والورش التفاعلية، والتي ركزت على مناقشة أحدث السبل والآليات لمواجهة الأنماط الإجرامية الناشئة، والتصدي الشامل للجرائم العابرة للحدود وقضايا الاحتيال المرتبطة بالتطور الرقمي المتسارع، إلى جانب استعراض الأطر العملية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحديثة، بما يضمن تيسير الوصول إلى العدالة الجنائية وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.

وشهدت الجلسات التي شارك أعضاء النيابة في متابعة أعمالها، نقاشات تعمق أطر التعاون القضائي الدولي، وترسخ الشراكات الاستراتيجية، وتسهم في تبادل المعارف القضائية المتقدمة في مجالات المساعدة القانونية المتبادلة وآليات إنفاذ القانون، بما يعزز منظومة العدالة ويكفل حماية المجتمع وصون الحقوق.