الإمارات تنضم رسمياً إلى الاتحاد العالمي لرياضة الكيرلنغ

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام/ انضمت دولة الإمارات، ممثلة باتحاد الرياضات الشتوية، رسمياً إلى عضوية الاتحاد العالمي لرياضة الكيرلنغ.

وأكد الاتحاد، في بيان له، أن الكيرلنغ من الرياضات الجماعية الأولمبية والبارالمبية، وتُمارس على الجليد، بمنافسات في فئات الرجال والسيدات والزوجي المختلط، إضافة إلى فئة الكراسي المتحركة.

وقال هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس الاتحاد، إن الخطوة تجسد جهود الاتحاد في توسيع شراكاته الدولية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، لدعم مسيرة تطوير الرياضات الشتوية، والمشاركة في برامج التنمية والتطوير الدولية.

وأشار إلى أن الانضمام لعضوية الاتحاد العالمي يعد إضافة مهمة لمسيرة اتحاد الرياضات الشتوية، ويسهم في تبني المبادرات والخطط الهادفة لتطوير رياضة الكيرلنغ وتعزيز انتشارها، والعمل ضمن منظومة رياضية دولية متكاملة تدعم تطور المنتخبات الوطنية، وتمهد الطريق لمشاركاتها في البطولات الإقليمية والدولية.

وذكر أن الاتحاد يواصل تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الإنجازات الرياضية، من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للمنافسة الدولية، والسعي لاستضافة المزيد من البطولات والفعاليات القارية والعالمية.

وأوضح أن العضوية الجديدة تضاف إلى سجل إنجازات الاتحاد ومساعيه المستمرة للارتقاء بالرياضات الشتوية، لا سيما أن الاتحاد العالمي للكيرلنغ يضم عشرات الاتحادات الوطنية، ما يمهد الطريق أمام المنتخبات الوطنية للاستفادة من برامج التطوير، والمشاركة في البطولات الدولية.