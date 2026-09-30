الاتحاد الأوروبي يعزز حدوده بخطة طوارئ للحد من الهجرة غير النظامية

بروكسل في 30 سبتمبر / وام / قدمت المفوضية الأوروبية في بروكسل خطة من خمسة محاور لتعزيز مراقبة الهجرة غير النظامية وحماية الحدود الخارجية للاتحاد.

وبحسب مقترح نشرته المفوضية، تستند الخطة إلى توسيع التعاون مع الدول الشريكة، خاصة في منطقة البحر المتوسط، لتنسيق الهجرة القانونية، وإنشاء آليات تدخل طارئة تتيح النشر السريع للقوات والمعدات على الحدود الخارجية.

كما تشمل الإجراءات تعزيز قدرات وكالة "فرونتكس" في المراقبة والإنذار المبكر عبر رصد وسائل التواصل الاجتماعي، وتفكيك شبكات التهريب عبر تبادل البيانات مع "يوروبول" و"يوروجست".

وتستهدف الخطة أيضا تشديد سياسات إعادة المهاجرين، والتعاون مع دول المنشأ والعبور، مع إمكانية تجميد أصول المهربين وفرض حظر دخول عليهم.