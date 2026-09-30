توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ومجموعة "اينوك" لابتعاث وتدريب الطلبة الإماراتيين

دبي في 30 سبتمبر / وام / أبرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة "اينوك"، الشركة العالمية المتكاملة في مجال الطاقة، اتفاقية تعاون لتوفير فرص ابتعاث خارج الدولة للطلبة الإماراتيين.

وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد مسار متكامل يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والتطوير المهني، مما يدعم انتقال الطلبة بسلاسة إلى سوق العمل بعد التخرج.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة المجموعة في معرض "رؤية للوظائف 2026"، حيث وقعها كل من سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك".

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تحديد دول الابتعاث، والجامعات، والتخصصات الأكاديمية المتوافقة مع الأولويات الوطنية والاحتياجات المستقبلية لـ "اينوك" من الكفاءات، بالإضافة إلى وضع معايير لتقييم واختيار الطلبة.

وستتولى الوزارة إدارة طلبات الابتعاث واتخاذ القرارات النهائية بشأنها بالتنسيق مع المجموعة، إلى جانب تغطية الرسوم الدراسية ومتابعة الأداء الأكاديمي؛ وفي عامها الأول، ستشمل المبادرة الطلبة الإماراتيين الجدد، فضلا عن المبتعثين حاليا في الخارج ضمن برنامج الوزارة.

في المقابل، ستشارك "اينوك" في تقييم المرشحين وتصميم مسار تطويري منظم لكل طالب يضم الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب العملي، وفرص التعلم في بيئة العمل؛ لتمكينهم من اكتساب خبرات تخصصية والتعرف على الأدوار المهنية المتاحة، كما ستحافظ المجموعة على تواصلها المستمر مع الطلبة لتقديم الملاحظات الداعمة لجاهزيتهم الأكاديمية والمهنية.

وتعليقا على توقيع الاتفاقية، أكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي أن هذه الخطوة مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة تجسد التزام الوزارة ببناء شراكات استراتيجية مع القطاع شبه الحكومي لدعم برنامج البعثات الدراسية، بما يضمن إعداد كوادر وطنية مؤهلة في التخصصات ذات الأولوية، ويحقق التكامل المطلوب بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

وأوضح حسين سلطان لوتاه أن إعداد الكفاءات الوطنية يبدأ قبل دخولها سوق العمل عبر توجيه الطلبة نحو تخصصات المستقبل وإكسابهم خبرات عملية مبكرة، وأشار إلى أن الشراكة مع الوزارة تعكس نهجاً متكاملاً يجمع بين التعليم والتدريب، مما يسهل انتقال الطلبة إلى بيئة العمل، ويدعم بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الإماراتية في قطاع الطاقة.

وتتيح الاتفاقية للطلبة المشاركين فرصاً وظيفية لدى "اينوك" بعد إتمام دراستهم بنجاح وحصولهم على المؤهلات المطلوبة، حيث ستدعمهم المجموعة ببرامج للتعريف الوظيفي والتدريب المستمر لتسهيل اندماجهم في أدوارهم الجديدة.

إلى ذلك، تسلط مشاركة "اينوك" في معرض "رؤية للوظائف 2026" الضوء على تنوع مساراتها المهنية، متيحة للزوار التعرف على بيئات العمل في جبل علي والشارقة والفجيرة وشبكة مواقع التجزئة التابعة لها، كما تستعرض المجموعة فرصاً في تخصصات فنية ومهنية حيوية تشمل الأمن السيبراني، وهندسة المصافي، وعمليات المختبرات، والكيمياء، والعلوم التحليلية.