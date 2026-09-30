"الاتحاد لائتمان الصادرات" تحصد "لقب الوكالة الرائدة" ضمن "جوائز جي تي آر+"

أبوظبي في 30 سبتمبر/وام/ حصدت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، لقب "وكالة ائتمان الصادرات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ضمن جوائز جي تي آر+ "+GTR" لقادة التجارة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2026، وذلك عقب أول تصويت لقراء جوائز جي تي آر+ في المنطقة.

وأوضحت "الاتحاد لائتمان الصادرات" أن هذا التكريم يعكس الدور الذي تؤديه في دعم منظومة التصدير في دولة الإمارات وتمكين الشركات من اغتنام الفرص الدولية بثقة أكبر، ويجسد التقدير التي تحظى به الشركة في ظل حضورها المتنامي ضمن قطاع التجارة والتمويل وتأثيرها واسع النطاق على صعيد قطاع التجارة والتمويل.

وترتكز "الاتحاد لائتمان الصادرات" على مجموعة متكاملة من حلول ائتمان الصادرات وتمويل التجارة؛ تدعم من خلالها المصدِّرين والشركات بدولة الإمارات على إدارة المخاطر التجارية والسياسية، والحماية من مخاطر عدم السداد، ودعم الوصول إلى التمويل أثناء التوسع نحو الأسواق العالمية.

تحتفي جوائز جي تي آر+ لقادة التجارة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالمؤسسات التي تسهم في صياغة معالم مشهد تمويل التجارة في جميع أنحاء المنطقة.