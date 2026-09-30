جامعة السوربون أبوظبي تحتفي بمبادرات الشباب البيئية

أبوظبي في 30 سبتمبر / وام / استضافت جامعة السوربون أبوظبي فعالية "إرثها، وعدنا"، التي نظمتها مؤسسة "جذور وبراعم" التابعة لمعهد جين غودال؛ تكريما لإرث عالمة البيئة الشهيرة الدكتورة جين غودال، وتجديدا للالتزام بدعم المبادرات البيئية الشبابية في دولة الإمارات، حيث شهدت الفعالية تكريم عدد من المدارس والتربويين والمؤسسات المجتمعية لجهودهم المتميزة في التثقيف البيئي وحماية الحياة البرية.

ويحظى برنامج "جذور وبراعم"، الذي أسسته الدكتورة غودال عام 1991 ونجح في إشراك أكثر من 200 ألف شخص بالإمارات وتمكينهم من ابتكار وتنفيذ حلول عملية للتحديات المتعلقة بالبيئة، بدعم جناح الاستدامة "تيرا" في مدينة إكسبو دبي لتمكين الشباب.

وفي هذا السياق، أوضحت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ورئيس قطاع التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، أن استضافة "تيرا" لأول مكتب دائم للبرنامج بالمنطقة يعزز من قدرة الشباب على اتخاذ خطوات بيئية فاعلة.

وأكدت تارا غولشان، المديرة التنفيذية لمعهد جين غودال، على ضرورة تحويل الأمل إلى عمل لخدمة الكوكب وإيصال رؤية البرنامج للأجيال الجديدة.

وأشارت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، إلى أن استضافة الحدث تعكس الإيمان العميق بدور التعليم في تزويد الأجيال القادمة بالمعرفة والعزيمة لبناء مستقبل أفضل، استلهاما من مسيرة غودال.