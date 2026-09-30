"الإمارات للخدمات الصحية" تنظم أول مؤتمر لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية الأولية

دبي في 30 سبتمبر/ وام/ نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مؤتمرها الأول لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية الأولية، بمشاركة نخبة من القيادات الصحية وصناع القرار والخبراء والأطباء والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الأكاديمية والتقنية والصناعات الصحية، لمناقشة أحدث التوجهات والابتكارات في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية.

شكل المؤتمر منصة للحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل الرعاية الصحية الأولية، وبحث نماذج جديدة قادرة على مواكبة المتغيرات الصحية والديموغرافية والتكنولوجية، بما أسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية ودعم جهود دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي أكثر استدامة وجودة للأجيال القادمة.

وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن استشراف مستقبل الرعاية الصحية الأولية يمثل ركناً أساسياً في تطوير منظومة صحية أكثر تكاملاً وكفاءة، مشيراً إلى أن الرعاية الأولية لم تعد تقتصر على كونها نقطة البداية في رحلة المتعامل، بل أصبحت محوراً رئيسياً لربط مستويات الرعاية المختلفة وتوجيهها نحو احتياجات الفرد والمجتمع بصورة أكثر فاعلية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الترابط بين الرعاية الأولية والخدمات التخصصية والمستشفيات ضمن مسارات رعاية متكاملة وواضحة، بما يضمن استمرارية الخدمة ويرفع كفاءة استخدام الموارد ويعزز جودة المخرجات الصحية.

وأوضحت الدكتورة كريمة الرئيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤتمرخطوة استراتيجية ضمن جهود المؤسسة لتعزيز جاهزية منظومة الرعاية الصحية الأولية ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير نماذج رعاية أكثر استباقية، ترتكز على الوقاية والكشف المبكر والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمجتمع.

وذكرت أن توظيف الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق والرعاية الافتراضية وتكامل المعلومات الصحية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، لافتةً إلى أن الابتكار يتجاوز استخدام التكنولوجيا ليشمل إعادة تصميم نماذج الرعاية وتحسين تجربة المتعامل، بما يسهم في تحقيق نتائج صحية أفضل وتعزيز جودة الحياة في مختلف مراحل العمر.

وقدم المؤتمر برنامجاً علمياً استعرض مستقبل الرعاية الصحية الأولية في دولة الإمارات وأولويات تطويرها خلال العقد المقبل، في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي عالمياً، مع التركيز على دور الرعاية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع، ونقطة ارتكاز أساسية في الوقاية والكشف المبكر وإدارة الأمراض المزمنة.

وتضمنت أجندة المؤتمر جلسة لمنظمة الصحة العالمية حول إعادة تصور الرعاية الصحية الأولية من خلال الابتكار، إلى جانب جلسة استعرضت أولويات النهوض بالرعاية الصحية الأولية في دولة الإمارات، وأخرى ناقشت سبل توسيع نطاق الابتكار في الأنظمة الصحية الوطنية.

وتناولت الجلسات العلمية الابتكار في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك دور الفحوصات الجينية في تعزيز الطب الدقيق والوقاية، وإمكانات الذكاء الاصطناعي والرعاية الافتراضية في تطوير نماذج تقديم الخدمات، إلى جانب مناقشة مفاهيم الرعاية الصحية الخضراء ودورها في دعم استدامة المنظومة الصحية.

وبحث المؤتمر الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتكامل المعلومات الصحية، مع استعراض الفرص التي أتاحتها التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وتناول محور الوقاية عبر مراحل الحياة، من خلال بحث أهمية الكشف المبكر وبرامج المسح الوطني للسرطان، إلى جانب استعراض سبل الارتقاء بصحة المرأة وصحة الرجل في مختلف المراحل العمرية، ومناقشة دور طب نمط الحياة والشيخوخة الصحية في تطوير نماذج الرعاية الصحية الأولية.

وخصص المؤتمر جانباً للرعاية المتكاملة ناقش مستقبل رعاية أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي، إلى جانب بحث أهمية دمج الصحة النفسية في منظومة الرعاية الصحية الأولية، بما يعزز فرص الكشف المبكر والتدخل الفاعل، ويوفر رعاية شاملة تراعي الجوانب الصحية والجسدية والنفسية للإنسان.

وجمع المؤتمر خبراء ومتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والصحة الوقائية والأمراض المزمنة والصحة النفسية وصحة المرأة والرجل والشيخوخة الصحية، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الأكاديمية والتقنية والصناعات الصحية، بما أتاح تبادل المعرفة والخبرات واستعراض أحدث الممارسات والتجارب في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لمواصلة تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز التكامل بين مختلف مكوناتها، بما ينسجم مع توجهاتها نحو تبني نماذج صحية أكثر استباقية واستدامة، والاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية في دعم الوقاية وتحسين جودة الحياة، وتعزيز قدرة المنظومة على الانتقال من الاستجابة للمرض إلى التنبؤ به والوقاية منه.