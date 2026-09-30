«إسلامية دبي» تعزز خدماتها الرقمية عبر «دبي الآن»

دبي في 30 سبتمبر/ وام/ أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إتاحة خدماتها المقدمة للأفراد عبر تطبيق «دبي الآن»، في خطوة تعزز تكامل خدماتها ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي، وتدعم توحيد قنوات تقديم الخدمات الحكومية، بما يتيح للمتعامل الوصول إلى خدمات الدائرة وإنجازها بسهولة وكفاءة عبر قناة حكومية موحدة.

وأشارت الدائرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه حكومة دبي نحو بناء منظومة حكومية رقمية مترابطة، تتكامل فيها الجهات والخدمات لتوفير تجربة أكثر سلاسة للمتعامل، وتوظيف التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات وتقليل الخطوات والقنوات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جودة الحياة.

وتشمل المرحلة الحالية 5 خدمات هي طلب فتوى، وتحديد قطعة أرض لبناء مسجد، وتحديد اتجاه القبلة، والموافقة على توزيع وجبات غذائية، ومواقيت الصلاة، فيما تعمل الدائرة على إضافة خدمتين جديدتين خلال مدة أقصاها 30 يوماً، ضمن خطة مرحلية لتوسيع نطاق خدماتها المتاحة عبر التطبيق.

وأكدت هاجر علي السويدي، رئيس قسم إسعاد المتعاملين بالدائرة، أن إتاحة خدمات الدائرة عبر «دبي الآن» تجسد توجهها نحو تطوير نموذج متكامل للخدمات الحكومية، يرتكز على احتياجات المتعامل، ويواكب توجهات دبي في بناء حكومة رقمية تتسم بالكفاءة والمرونة وسهولة الوصول إلى الخدمات.

وقالت إن التحول الرقمي يمثل تحولاً في تجربة المتعامل قبل أن يكون تحولاً في قناة تقديم الخدمة، موضحة أن الدائرة تعمل على تسهيل الوصول إلى خدماتها وربطها بصورة أكثر تكاملاً، وتقليل الخطوات والإجراءات، بما يوفر للمتعامل تجربة حكومية متكاملة تتوافق مع احتياجاته وتوقعاته.

وأضافت أن التكامل مع «دبي الآن» خطوة ضمن مسار مستمر لتطوير خدمات الدائرة وتوسيع نطاق التكامل الرقمي مع منظومة حكومة دبي، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز جودة الحياة وإسعاد المجتمع.