بتكلفة 35 مليون درهم.. "كهرباء الشارقة" تنجز محطة توزيع طاقة رئيسية في خورفكان

الشارقة في 30 سبتمبر / وام / أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع إنشاء وتشغيل محطة كهرباء توزيع رئيسية بجهد 33 كيلوفولت وبطاقة إجمالية تبلغ 60 ميغافولت أمبير في مدينة خورفكان، بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون درهم.

وتعمل المحطة بصورة رئيسية على توفير احتياجات "منتجع خورفكان" من الطاقة الكهربائية بكفاءة وموثوقية لدعم جاهزية المشروع وتشغيل مرافقه، إلى جانب خدمة المناطق العمرانية المحيطة والمشاريع المستقبلية، بما يواكب المكانة المتنامية للمدينة كوجهة سياحية بارزة على الساحل الشرقي.

وأوضح المهندس سعود عبد العزيز، مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن إنشاء وتشغيل المحطة يندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى مواكبة النهضة التنموية والنمو العمراني والسياحي الذي تشهده مدينة خورفكان، مؤكدا أنه تم تنفيذ المشروع وفق أحدث المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الإمداد الكهربائي، فضلاً عن رفع جاهزية الشبكة لتلبية كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن افتتاح هذه المحطة يمثل إضافة نوعية لمنظومة الطاقة في مدينة خورفكان، وخطوة متقدمة نحو تأسيس بنية تحتية أكثر كفاءة واستدامة وجاهزية للمستقبل، بما ينسجم مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة الشارقة، ويسهم بشكل مباشر في دعم جودة الحياة ومسيرة التنمية المستدامة في المنطقة.