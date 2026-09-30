جامعة أبوظبي تعزز حضورها العالمي في تصنيفي "كيو إس" و"بلومبرغ"

أبوظبي في 30 سبتمبر / وام / عززت جامعة أبوظبي حضورها العالمي بعدما جاء برنامج الماجستير في إدارة الأعمال في كلية إدارة الأعمال بالجامعة ضمن أفضل 160 برنامجا على مستوى العالم، وحل في المركز السادس بالتساوي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفق تصنيف "كيو إس" العالمي لبرامج الماجستير في إدارة الأعمال لعام 2027.

وحلت الكلية أيضا في المركز الـ 19 في تصنيف "بلومبرغ" لأفضل كليات إدارة الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط، معززة مكانتها العالمية في تعليم الأعمال.

وإلى جانب تقدمها في التصنيفات وحصولها على الاعتمادات الدولية، تواصل الكلية تأكيد أثر برامجها التعليمية في مجال الأعمال من خلال مجتمعها القوي من الخريجين ونتائجهم المهنية المتميزة.

ويواصل برنامج الماجستير في إدارة الأعمال تسجيل معدلات استثنائية لتوظيف الخريجين، في حين نمت شبكة خريجيه لتضم أكثر من 3450 خريجاً يعملون في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص حول العالم.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "يعكس هذا التقدم المتواصل التزام أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية بترسيخ دعائم كلية رائدة في مجال إدارة الأعمال، تواكب المعايير الدولية وتتطور بما ينسجم مع احتياجات دولة الإمارات والمنطقة ، وسنواصل الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي لإعداد قادة المستقبل القادرين على تحقيق قيمة مضافة، ودفع عجلة الابتكار، والمساهمة في اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات ودعم طموحاتها الاقتصادية الأوسع".

من جانبه قال البروفيسور جان بول أرناؤوط، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي: "يأتي هذا التقدير الأخير امتداداً للمكانة المتميزة التي حققتها الكلية، ويشكل ثمرة الجهود المشتركة التي بذلتها إدارتها وأعضاء هيئتها التدريسية وشركاؤها على مدى سنوات".

وأضاف :"في حين تمثل التصنيفات الدولية مؤشرا مهما لقياس مدى تقدمنا، تبقى أولويتنا إعداد خريجين قادرين على النجاح في بيئة عمل متطورة تواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وسنواصل الجمع بين التعليم الأكاديمي عالي الجودة والخبرات العملية لإعداد قادة أعمال مسؤولين وقادرين على التكيف، ويتمتعون برؤية عالمية تؤهلهم لقيادة مختلف الأعمال".