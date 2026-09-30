غرفة دبي العالمية تطلق "مختبر التوسع" لدعم تنافسية الشركات الإماراتية عالميا

دبي في 30 سبتمبر / وام / نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية "مختبر التوسع"، بهدف تزويد الشركات الإماراتية بالمعارف والأدوات العملية اللازمة لتعزيز جاهزيتها نحو الدخول إلى الأسواق العالمية.

تأتي الفعالية، ضمن إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، التي تمنح شركات دبي فرصة الانضمام إلى بعثات تجارية تنظمها الغرفة نحو أسواق خارجية مختارة، لاستكشاف الفرص التجارية الواعدة وبناء علاقات وشراكات عالمية جديدة.

واستقطبت الفعالية 21 شركة إماراتية تمتلك مقومات النمو وتسعى إلى تجاوز حدود السوق المحلية والانطلاق نحو الأسواق الخارجية، حيث ركزت الفعالية على تمكين المشاركين الإماراتيين من تقييم مدى جاهزية أعمالهم للتوسع الدولي، وتحديد الفجوات التي ينبغي معالجتها، إلى جانب وضع أسس عملية لرحلتهم نحو النمو العالمي.

وأكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، التزام الغرفة بدعم الشركات الإماراتية لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، عبر تزويدها بالمعرفة والخبرات والروابط التي تساعدها على استكشاف الفرص واتخاذ قرارات مدروسة بشأن التوسع.

وأوضح أن هذه الجهود تندرج ضمن الحرص على تهيئة بيئة داعمة تمكن الشركات من استثمار الفرص الدولية المتاحة، وتعزيز قدرتها على المنافسة لتحقيق النمو المستدام.

وشهدت الفعالية مشاركة ممثلين عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، و"دبي التجارية"، الذراع التجارية الرقمية للمجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي، و"ويو بنك"، وشركة "إس جي إس جلف ليمتد" المتخصصة بخدمات الامتثال واختبار وفحص المنتجات.

وقدم المشاركون رؤى عملية وأمثلة واقعية وتوصيات لمساعدة الشركات على التعامل مع أبرز المعوقات وتحويل فرص التوسع إلى خطط قابلة للتنفيذ.

وتضمنت الفعالية جلسة حوارية استعرضت المقومات التشغيلية والإستراتيجية التي تميز الشركات القادرة على المنافسة عالمياً، فضلاً عن استعراض نماذج عملية لمسارات التصدير والتوسع الخارجي، بدءاً من تحديد فرص الأسواق واختيار استراتيجية الدخول المناسبة، وصولاً إلى إدارة العمليات والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وناقش المشاركون أبرز القرارات والعوامل المؤثرة في نجاح دخول الأسواق الخارجية، بما يشمل اختيار نموذج التوزيع أو الوكيل أو البيع المباشر، وبناء الشراكات المحلية، وترتيبات الخدمات اللوجستية والتخزين، وتحديد التسعير والتكلفة النهائية للمنتجات، وشروط الدفع، والإجراءات الجمركية والتوثيق وشهادات المطابقة.

وسلطت الفعالية الضوء في ختامها على الدور الحيوي للحلول المتكاملة في دعم الشركات، من خلال توفير خدمات الوصول إلى الأسواق، وتيسير التجارة، والحلول اللوجستية، والإجراءات الجمركية، وخدمات التجارة الرقمية التي تسهم في تمكين نمو الأعمال على المستوى الدولي.