"قمة التنافسية 2026" تبحث التنافسية الاقتصادية ومستقبل القطاع المصرفي

أبوظبي في 30 سبتمبر / وام/ استضاف بنك أبوظبي الأول، نخبة من كبار المسؤولين والقادة من الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والمال والأوساط الأكاديمية، خلال قمة التنافسية 2026 التي نظّمها بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وناقشت العوامل المؤثرة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التنافسية الاقتصادية ومستقبل القطاع المصرفي.

ركّزت القمة على تطور أسس التنافسية في ظلّ التحول التكنولوجي والتقلّبات التي يشهدها العالم وتناولت نقاشاتها الأهمية المتنامية للمرونة الاقتصادية، وفاعلية الحكومات، وقوة المؤسسات، والاستثمار الاستراتيجي طويل الأمد، إلى جانب دور الابتكار والذكاء الاصطناعي في رسم ملامح النمو المستقبلي.

واستندت القمة إلى نتائج تصنيف التنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2026، الذي يقيس أداء 70 اقتصاداً وفق 341 معياراً تشمل الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، وجاءت فيه دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً، والأولى في الأداء الاقتصادي، والرابعة في كفاءة الحكومة، لتكون بذلك من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية على مستوى العالم، والأولى إقليمياً من حيث الأداء.

وبحثت القمة مستقبل القطاع المصرفي، بما في ذلك التحول نحو نماذج أعمال تتمحور بدرجة أكبر حول العملاء، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والأتمتة، وأهمية الجمع بين القدرات الرقمية والدعم البشري.

وتناولت المناقشات كيفية تأثير الأطر التنظيمية والأصول الرقمية والتقنيات الناشئة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العمل المصرفي، إلى جانب القدرات التي ستحتاج إليها المؤسسات المالية للحفاظ على مكانتها في ظلّ التطور المستمر للتكنولوجيا وتغيّر توقعات العملاء.