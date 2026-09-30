اقتراح أوروبي بإنشاء نظام اتصالات حرجة لفرق الطوارئ بتقنيات الجيل الخامس

بروكسل في 30 سبتمبر / وام / اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء "نظام الاتحاد الأوروبي للاتصالات الحرجة" (EUCCS) لتوفير قنوات آمنة وعابرة للحدود لفرق الاستجابة الأولى، كالشرطة والإطفاء والإسعاف، لتبادل البيانات والوسائط المتعددة فوريا عبر جهاز موحد.

ويعتمد النظام على تقنيات الجيل الخامس (5G) كبديل للراديو، مدعوما بالأقمار الصناعية الأوروبية كبديل احتياطي.

وتشمل الخطة، المقترح إطلاقها تدريجياً عام 2030 بعد اعتماد التشريعات اللازمة، تأسيس مركزين أوروبيين لمراقبة الشبكات والأمن السيبراني، وتطوير المكونات الأساسية عبر شركات أوروبية لضمان الاستقلالية التقنية، مع احتفاظ الدول الأعضاء بسيادتها الكاملة على شبكاتها الوطنية.

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