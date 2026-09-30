مؤسسة حمدان للعلوم تختتم المرحلة الأولى من تقييم مسابقة "مبتكرون 2026"

دبي في 30 سبتمبر /وا / اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية المرحلة الأولى من تقييم مسابقة «مبتكرون 2026» في دورتها التاسعة، بمشاركة 37 فريقاً تأهلت من أصل 112 فريقاً مشاركاً تمثل 28 جهة حكومية وخاصة.

وشهدت المرحلة الأولى تقييم المشاريع والأفكار المقدمة من الفرق المشاركة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وفق معايير المسابقة التي تركز على مستوى الابتكار والإبداع، وقابلية التطبيق، والجدوى العملية، والأثر المتوقع للمشروع.

وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة :"تكشف المرحلة الأولى من التقييم في مسابقة مبتكرون عن مستوى متقدم من التنوع في الأفكار والمشاريع المطروحة وتعكس اتساع نطاق المشاركة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وتحرص المؤسسة على أن تكون عملية التقييم فرصة حقيقية للمشاركين لاختبار قوة أفكارهم، والتعرف إلى جوانب التطوير المطلوبة، والانتقال بمشاريعهم إلى مستوى أكثر نضجاً وقابلية للتطبيق".

وأضاف أن قيمة المسابقة لا تقتصر على اختيار المشاريع المتميزة، بل تمتد إلى بناء خبرة عملية لدى المشاركين في تطوير الحلول، وعرض الأفكار، والاستفادة من الملاحظات المتخصصة وهذا ما نركز عليه في الدورة التاسعة، من خلال توفير مسار يساعد الفرق على تطوير مشاريعها بصورة منهجية ويعزز قدرتها على تحويل الأفكار إلى تطبيقات ذات قيمة عملية.

وتشمل عملية التقييم عدة مراحل تهدف إلى دراسة المشاريع بصورة متكاملة واختيار الأفكار الأكثر تميزاً وفق المعايير المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن الفرق التي ستنتقل إلى المرحلة التالية لاستكمال تطوير مشاريعها، وصولاً إلى التقييم النهائي واختيار المشاريع الفائزة.