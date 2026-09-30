مؤسسة الموانئ والجمارك تستقطب المواهب الإماراتية بـ 15 وظيفة متنوعة.. وتؤكد: 77% نسبة التوطين القيادي

دبي في 30 سبتمبر / وام / اختتمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشاركتها في معرض "رؤية" الإمارات للوظائف 2026 بمركز دبي التجاري العالمي، مؤكدة التزامها باستقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية.

وطرحت المؤسسة خلال المعرض 15 فرصة وظيفية شاغرة عبر منصة "وظائف دبي"، مستهدفة حديثي التخرج، وحملة الثانوية العامة، وذوي الخبرات.

وتنوعت هذه الوظائف لتشمل التفتيش التجاري، والبحوث القانونية، والمحاسبة، وتقنية المعلومات، والهندسة الميكانيكية والمدنية، والإعلام، وإدارة المواهب.

وأكد محمد عادل الجامع، مدير إدارة الموارد البشرية في المؤسسة، حرص المؤسسة على التواجد السنوي بالمعرض لاستقطاب الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن نسبة التوطين في المناصب القيادية بالمؤسسة بلغت 77%.

وقال إن المؤسسة عينت 10 مواطنين من أصل 21 موظفا جديدا خلال عام 2026، مما ينسجم مع إستراتيجيتها لتطوير منظومة استقطاب المواهب، وتوجهات دولة الإمارات الرامية لتمكين الكفاءات الوطنية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.