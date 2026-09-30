"مركز دبي التجاري العالمي" ينظم 18 معرضا ومؤتمرا في أكتوبر

دبي في 30 سبتمبر /وام/ يستضيف مركز دبي التجاري العالمي مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية خلال شهر أكتوبر المقبل وذلك عبر موقعيه الرئيسيين "مركز دبي التجاري العالمي" في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي و"مركز دبي للمعارض" في مدينة إكسبو.

تغطي الفعاليات مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية تشمل التجميل، والطيران، والعقارات، والإعلام، والطاقة، والاستدامة، والتعليم، والتكنولوجيا، وغيرها.

ويضم جدول فعاليات شهر أكتوبر 18 فعالية رئيسية تقام في الموقعين، ما يجعله أحد أكثر الأشهر ازدحاماً ضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي لعام 2026، مع مجموعة متنوعة من الفعاليات الموجهة للمستهلكين وقطاع الأعمال والجمهور العام.

وتتضمن الأجندة الكاملة لفعاليات هذا الشهر في مركز دبي التجاري العالمي كلا من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط "جوتيك بين 29 سبتمبر و 1 أكتوبر، وبيوتي وورلد دبي بين 6 و8 أكتوبر، ومعرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات من 12 إلى 14 أكتوبر، وقمة ومعرض الاستثمار العقاري RISE، يومي 13 و14 أكتوبر، وقمة ومعرض الموارد البشرية يومي 14-15 أكتوبر، ومعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي بين 19 و21 أكتوبر، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة – ويتيكس بين 20 و22 أكتوبر، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر، ومعرض نجاح بين 25 و27 أكتوبر، ومعرض عرب لاب لايف من 26 إلى 28 أكتوبر، وجروتك الشرق الأوسط بين 26 و28 أكتوبر، ومهرجان دبي للذكاء الاصطناعي يومي 26 و27 أكتوبر.

وتتضمن أجندة مركز دبي للمعارض أيضا المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية "كابسات" بين 5 و7 أكتوبر، ومعرض سات إكسبو بين 5 و7 أكتوبر، وAgentforce World Tour يوم 14 أكتوبر، ومعرض بيبي آند كيدز بين 22 و24 أكتوبر، ومعرض المدرسة والحضانة يومي 24 و25 أكتوبر، بالإضافة إلى معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجي بين 27 و29 أكتوبر.