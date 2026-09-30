" برجيل للأورام" يطلق شاحنة الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي في أبوظبي

أبوظبي في 30 سبتمبر/ وام / أطلق معهد برجيل للأورام، التابع لبرجيل القابضة، شاحنة فحص الماموجرام المتنقلة، التي تجوب مختلف مناطق إمارة أبوظبي للوصول بخدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي إلى النساء في أماكن عملهن ومجتمعاتهن، وذلك بالتزامن مع انطلاق حملة التوعية بسرطان الثدي "أكتوبر الوردي".

تستهدف المبادرة توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الكشف المبكر، من خلال نقل الفحوصات إلى مواقع قريبة من النساء في مختلف مناطق الإمارة، بما في ذلك مدينة أبوظبي والعين والمناطق المحيطة، بما يسهم في تسهيل إجراء الفحوصات الدورية وتعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

تأتي الحملة في إطار جهود معهد برجيل للأورام ومركز برجيل لرعاية الثدي لتعزيز ثقافة الكشف المبكر وتسهيل الوصول إلى فحوصات الثدي، بدعم من دائرة الصحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، وبما ينسجم مع الجهود الرامية إلى تعزيز الوقاية والتشخيص المبكر لسرطان الثدي في الإمارة.

تكتسب المبادرة هذا العام أهمية خاصة، بالتزامن مع اعتماد دائرة الصحة – أبوظبي معهد برجيل للأورام في أبوظبي مركز تميز للأورام في سرطان الثدي، في خطوة تعكس مستوى الرعاية المتخصصة والمتكاملة التي يقدمها المعهد للمرضى، بدءاً من الكشف والتشخيص، وصولاً إلى العلاج والمتابعة ضمن منظومة متعددة التخصصات.

وتنطلق شاحنة الماموجرام المتنقلة إلى عشرات المواقع في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، لتقريب خدمات الكشف المبكر من النساء في أماكن العمل والمؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس والمرافق التعليمية والمراكز التجارية والمجتمعات السكنية، إلى جانب عدد من المواقع في مدينة العين.

وتضم الشاحنة المتنقلة تجهيزات طبية متخصصة لإجراء فحوصات الماموجرام، بما يتيح تقديم خدمات الكشف عن سرطان الثدي في بيئة آمنة ومريحة تراعي خصوصية النساء، دون الحاجة إلى زيارة المستشفى لإجراء الفحص الأولي.

ويشرف على الفحوصات فريق طبي وفني متخصص، فيما تتيح المبادرة للنساء فرصة الحصول على التوعية حول صحة الثدي، والتعرف إلى عوامل الخطورة والعلامات التي تستدعي استشارة الطبيب، إلى جانب التأكيد على أهمية إجراء الفحوصات الدورية وفق العمر وعوامل الخطورة والتوصيات الطبية.

وقال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، إن الكشف المبكر يمثل أحد أهم الأدوات في مواجهة سرطان الثدي، مشيراً إلى أن شاحنة الماموجرام المتنقلة تسهم في تقريب خدمات الفحص من النساء والوصول إليهن في أماكن عملهن ومجتمعاتهن.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى جعل اتخاذ خطوة للاطمئنان على صحة الثدي أكثر سهولة، مؤكداً أن هدف المعهد لا يقتصر على توفير الفحص، وإنما يمتد إلى تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر وتشجيع النساء على عدم تأجيل الفحوصات.

وأضاف أن هذه الجهود تتكامل مع الرؤية الاستراتيجية للمعهد في زيادة الوعي المجتمعي، وتتسق مع دوره ومسؤوليته المجتمعية المتنامية، خصوصاً بعد اعتماده مركز تميز معتمداً من دائرة الصحة – أبوظبي في سرطان الثدي.

وتشمل المواقع التي تغطيها الحملة عدداً من الشركات والمؤسسات والجهات والمرافق المجتمعية، من بينها شركة ضمان، ومدارس الإمارات الوطنية، وإيدج، وشركة سلال، ومراكز برجيل الطبية في الفلاح والسعديات، ومستشفى إل إل إتش في مصفح، ومنطقة الزينة، ونادي العين للسيدات، ومتحف العين، وأدنوك في العين، ومدرسة الراحة الدولية، وأكاديمية ياس الأمريكية، وجهاز أبوظبي للمحاسبة، وشركة طاقة للتوزيع، ومقر شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي ومكتبها في العين، وميناء زايد، وميناء خليفة، و"كيزاد"، وأكاديمية أبوظبي البحرية، إلى جانب مدرسة ريتش البريطانية وعدد من المواقع والفعاليات الأخرى، من بينها حديقة أم الإمارات، وديرفيلدز مول، ونادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ونادي الفرسان، وعدد من مراكز التواجد البلدي في مدينة أبوظبي.