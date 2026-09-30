"أبوظبي للأوراق المالية" يحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية

أبوظبي في 30 سبتمبر /وام/ حصدت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، جائزة "السوق العربي صاحب أعلى نسبة للقيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي" من اتحاد أسواق المال العربية، تقديراً لأدائه خلال عام 2025، وذلك خلال المؤتمر السنوي للاتحاد وحفل العشاء الرسمي في أبوظبي.

ووفقاً لبيانات اتحاد أسواق المال العربية فقد بلغت نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية 261.7% خلال عام 2025، أي أكثر من ضعفي المتوسط في الأسواق العربية البالغ 129.9%.

وأظهرت بيانات الاتحاد العالمي للبورصات أن المتوسط العالمي بلغ 149% خلال عام 2025، فيما وصل إلى 188% في الاقتصادات مرتفعة الدخل.

تعكس هذه المؤشرات التطور المتسارع لأسواق رأس المال في أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزا متقدما ومترابطا مع الأسواق العالمية.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذا التكريم يدفعنا إلى تسريع مبادراتنا لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق أمام الجهات الدولية المصدرة والمستثمرين المؤسسيين، وتعزيز مستويات السيولة، وتنويع الإدراجات عبر فئات مختلفة من الأصول، ونسعى إلى تطوير سوق يتسم بالنضج والسيولة العالية، ليكون قادراً على دعم نمو الاستثمارات المؤسسية على المدى الطويل.

وأكد مواصلة سوق أبوظبي للأوراق المالية تكثيف مبادراته وجهوده لتعزيز دوره بوصفه أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي طويل الأجل في أبوظبي، وترسيخ مكانته بوابة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية في المنطقة.

واستقطب المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي، الذي استضافته مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكثر من 600 مشارك من القطاع، من بينهم ممثلون عن الأسواق المالية العالمية والجهات التنظيمية لأسواق رأس المال وشركات المقاصة وجهات الإيداع وشركات التداول، إلى جانب المستثمرين المؤسسيين.